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17.11
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Остеопат рассказал о неожиданной причине высокого давления

5:58:2411/17/2021
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А также о том, как побороть эту причину гипертонии.

Артериальное давление и его причины. Фото: Pixabay.com

Врач-остеопат Владимир Животов заявил, что артериальное давление может возникнуть у человека, чьи мышца зажаты или же смещены кости черепа. По словам специалиста, такое может произойти из-за полученной травмы. По версии врача, травма может быть получена давно: 20-30 лет назад, а последствия могут напоминать о себе до сих пор.

– Нужно расслаблять мышцы и возвращать кости в их прежнее положение. Тогда пациент может наблюдать неплохой эффект развития, – сообщает Жиратов.

Также мужчина обратил внимание на то, что влияние на давление оказывает баланс получаемых сердцем симпатических стимулов. Они усиливают работу сердца и прочих органов, которые повышают артериальное давление и парасимпатических, уменьшающих ритм сердечных сокращений.

– Если человек получил травму и его мышцы сократились или же сдвинулись кости черепа, симпатические узлы чуть сдавливаются, чуть напрягаются и дают ещё больше стимулов сердцу. Сердце в непреднамеренно бьется чаще, из-за чего повышается артериальное давление, – отметил Животов.

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