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Сенатор Александр Башкин предложил лишать дипломов врачей, которые выступают против вакцинирования

6:14:5811/17/2021
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Он считают, что такие люди не получили нужного образования и достаточного объема знаний.

Врачи-антиваксеру могут понести уголовную ответственность.

Сенатор Александр Башкин заявил, что врачи, которые выступают против вакцинации от коронавируса, проявляют собственную непригодность. Также по словам парламентария, таких медработников нужно лишать дипломов об образовании на всю жизнь.

– Я уверен в том, что врачи, выступающие против прививок от ковида, должны быть лишены диплома, потому что такие заявления способен делать только человек, который не получил достаточного образования и нужного объема знаний. Как можно можно таких специалистов подпускать к больным, я не понимаю, – сообщил Башкин.

Также сенатор выступил с предложением подумать над прочими видами наказания таких граждан. И заявил, что подобные эксперты нарушают кодекс врача и клятву Гиппократа. А сейчас для врачей-антиваксеров предусмотрена дисциплинарная ответственность, которая может довести до увольнения сотрудника. Также мужчина предложил подумать над тем, чтобы ввести административную или уголовную ответственность за данное деяние.

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