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Роспортебнадзор предупредил россиян о риске заражения вирусом Коксаки

6:40:1411/17/2021
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Заразиться таким вирусом можно через бытовые вещи.

В России появился риск заражения новым вирусом. Фото: Pixabay.com

В России граждан предупредили о риске заражения вирусом Коксаки и напомнили о мерах профилактики этого вируса. Такое сообщения опубликовано на сайте Роспотребназора. Также ведомство отметило, что есть две группы вирусов такого типа. При заражении группой А наблюдаются такие симптомы, как высыпания на коже, поражение верхних дыхательных путей, стоматит и герпангина, конъюнктивит, склерит, диарея, а также возможно развитие менингита. При группе Б: поражения сердца, плевры, печени, поджелудочной железы, которые являются причиной сыпи, болей в животе, грудной клетке.

– Болезни, вызванные вирусами Коксаки относят к группе энтеровирусных инфекций. Она распространена в перечне стран, в том числе и на территории России. Такое название инфекция получила из-за того, что впервые была обнаружена в городе Коксаки в штате Нью-Йорк, – сообщается на сайте.

Заражение таким вирусом происходит через бытовые вещи или посредством употребления инфекционной воды либо воздушно-капельным путем. А спастись от риска заражения люди могут соблюдением личной гигиены, специализированной профилактики не существует.

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вирусзаражениеКоксаки
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