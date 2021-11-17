Роспортебнадзор предупредил россиян о риске заражения вирусом Коксаки

В России граждан предупредили о риске заражения вирусом Коксаки и напомнили о мерах профилактики этого вируса. Такое сообщения опубликовано на сайте Роспотребназора. Также ведомство отметило, что есть две группы вирусов такого типа. При заражении группой А наблюдаются такие симптомы, как высыпания на коже, поражение верхних дыхательных путей, стоматит и герпангина, конъюнктивит, склерит, диарея, а также возможно развитие менингита. При группе Б: поражения сердца, плевры, печени, поджелудочной железы, которые являются причиной сыпи, болей в животе, грудной клетке.
– Болезни, вызванные вирусами Коксаки относят к группе энтеровирусных инфекций. Она распространена в перечне стран, в том числе и на территории России. Такое название инфекция получила из-за того, что впервые была обнаружена в городе Коксаки в штате Нью-Йорк, – сообщается на сайте.
Заражение таким вирусом происходит через бытовые вещи или посредством употребления инфекционной воды либо воздушно-капельным путем. А спастись от риска заражения люди могут соблюдением личной гигиены, специализированной профилактики не существует.