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"Официантка заявила, что я купила QR-код": Туристку из Бердска не пустили в ресторан аэропорта Анапы. Девушка не увидела огромный штрихкод

8:33:2911/17/2021,Дарья Костина
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«Курьер.Среда» рассказывает, где разглядеть огромный штрихкод в смартфоне и на бумажном носителе.

В России практически во всех регионах с 9 ноября ввели QR-коды для пользования теми или иными услугами. Фото: Pixabay.com
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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В России практически во всех регионах с 9 ноября ввели QR-коды для пользования теми или иными услугами. В Новосибирской области код-систему ввели с 12 ноября. Теперь, чтобы сходить в кафе или театр - нужен QR-код, который имеет три вида: код переболевшего, код вакцинированного и справка о медотводе. Ранее «Курьер.Среда» рассказывал, как и где можно получить бумажный сертификат о вакцинации от коронавируса, ведь известно, что старшее поколение не всегда имеет смартфон.

И вот, прошла почти неделя, как код-система заработала в 77 регионах страны. И, как обычно бывает, не обошлось и без казусов. В неприятную ситуацию попала жительница Бердска - ее не захотели пускать в кафе с QR-кодом в телефоне в аэропорту Анапы. Вот что «Курьер.Среда» 17 ноября рассказала сибирячка.

- Это было в одном из самых больших кафе аэропорта Анапы. Перед отлетом у меня оставалось время, решила зайти в кафе поесть. Я зашла, попросила меню, они принесли, а потом сказали что в зал пустят только с кодом. Я спросила, подойдет ли им QR-код в телефоне, не распечатка. Но официант сначала попросила паспорт, а потом и вовсе начала говорить, что код я вообще купила. Я дала ей такой же код на бумажном носителе, но девушка начала психовать и в конце концов отказалась обслуживать меня. Я ушла в другое кафе. Там я показала код, меня пустили. Мне кажется, что все-таки было правильно, если персонал обучали, что да как смотреть, чтобы не возникало таких ситуаций, как моя, допустим. Есть пожилые люди, у них нет этого кода в телефоне, а к ним вот так будут в кафе относится, - поделилась бердчанка.

После этой истории, мы задались вопросом: так какой же код надо показывать, если скрин с Госуслуг не подходит, а коду на бумаге почему-то не доверяют. И ответ нашли на сайте Госуслуг: код нужно распечатывать с Госуслуг, либо в МФЦ, или скачать сам код в приложении. Очевидно, что просто скрины принимают не везде. И это не единственное новшество: QR-код теперь он аннулируется, если человек после прививки всё-таки заболел ковидом. Взамен ему выдадут новый — как переболевшему. Но срок действия сертификатов остаётся прежним: год после прививки, полгода — после болезни. А вот вакцинированному разрешено не уходить на изоляцию после контакта с ковидником (раньше надо было, да). Но условие действует только полгода с момента вакцинации. Не привитые — на 14 дней дома. Получается, что в любом заведении, где необходим код, вас не могут выгнать, если вы предоставили все вышеперечисленные документы. Но на вопрос: как официант не увидела QR-код на бумаге, который, кстати, всегда в правом верхнем углу - загадка. Вполне возможно, что персонал просто не успели соответствующе обучить.

Кстати, как и говорилось ранее, код-системы введены не везде, к примеру, в Оренбургской области. Здесь рестораторы только готовятся к введению QR-кодов. «Курьер.Среда» один из владельцев кафе рассказал, как надеется пережить пандемию и внедрение кодов.

- У нас пока этой меры нет, мы пока только все только настраиваем. Учим персонал, сами учимся. Готовы к тому, что часть людей отпадет. Если смотреть на другие регионы, то там вроде как все нормально, но видим бастующих, у нас такого, к счастью нет. Я общался с другими рестораторами из других регионов, ну, конечно, сложно вести бизнес в такой обстановке, - поделился один и рестораторов 16 ноября с «Курьер.Среда».

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