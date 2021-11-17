В Бердске производитель «Кириешек» откроет новую сеть супермаркетов Hit Super Price

В России пищевой холдинг "КДВ Групп", который выпускает кондитерские изделия и снэки в том числе под брендами "Яшкино" и "Кириешки", планирует запустить сеть супермаркетов Hit Super Price. В торговых точках будут продаваться непродовольственные товары. Также известно, что компания зарегистрировала домен, где ведет набор сотрудников в городе Бердске и Новосибирске.
– Компания создает дрогери-сеть, как "Магнит-косметик", пока организация планирует опробовать такой формат, а детали проекта не раскрываются, – пишет "Интерфакс" с отсылкой на собственный источник.
Также недавно сообщалось, что предприятие собирается заняться производством косметической продукции. КДВ будет выпускать гели, жидкое мыла, шампуни, кондиционеры, крема, а также органическую и детскую линейку. "КДВ Групп" является одним из крупнейших в России непубличных организаций, которые занимаются производством пищевой продукции. Предприятие занимается производством кондитерских изделий и снеков, выращиванием сельскохозяйственных культур, а также владеет сетью супермаркетов в Сибири, Подмосковье и Москве.