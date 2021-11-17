Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
17.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Бердске производитель «Кириешек» откроет новую сеть супермаркетов Hit Super Price

6:48:3711/17/2021
0

Организация будет заниматься торговлей непродовольственными товарами.

В Бердске и Новосибирске идет набор сотрудников. Открываются супермаркеты. Фото: Pxabay.com

В России пищевой холдинг "КДВ Групп", который выпускает кондитерские изделия и снэки в том числе под брендами "Яшкино" и "Кириешки", планирует запустить сеть супермаркетов Hit Super Price. В торговых точках будут продаваться непродовольственные товары. Также известно, что компания зарегистрировала домен, где ведет набор сотрудников в городе Бердске и Новосибирске.

– Компания создает дрогери-сеть, как "Магнит-косметик", пока организация планирует опробовать такой формат, а детали проекта не раскрываются, – пишет "Интерфакс" с отсылкой на собственный источник.

Также недавно сообщалось, что предприятие собирается заняться производством косметической продукции. КДВ будет выпускать гели, жидкое мыла, шампуни, кондиционеры, крема, а также органическую и детскую линейку. "КДВ Групп" является одним из крупнейших в России непубличных организаций, которые занимаются производством пищевой продукции. Предприятие занимается производством кондитерских изделий и снеков, выращиванием сельскохозяйственных культур, а также владеет сетью супермаркетов в Сибири, Подмосковье и Москве.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
конфетысупермаркетыКДВКириешки
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

А вы ходите в супермаркеты?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Выбор редакции

Погода в Бердске 17 ноября 2021: резкие морозы придут сегодня в город и установятся в этот раз надолго1
Исследователи назвали препарат, который эффективен и безопасен для предотвращения тромбозов
Почему ноябрь отличается большим количеством продолжительных магнитных бурь? Даты магнитных бурь в ноябре 2021 года
Почему люди заражаются коронавирусом от собак, кошек и свиней: по каким признакам понять, что у домашнего животного ковид и как лечить1

Последние новости

Роспортебнадзор предупредил россиян о риске заражения вирусом Коксаки
6:40:14 11/17/2021
Роспортебнадзор предупредил россиян о риске заражения вирусом Коксаки
Бердск«До сих пор плачу»: В Бердске брат сгоревшего на даче директора спортшколы «Бердск» Валерия Блинова рассказал о причинах смертельного пожара
6:36:40 11/17/2021
«До сих пор плачу»: В Бердске брат сгоревшего на даче директора спортшколы «Бердск» Валерия Блинова рассказал о причинах смертельного пожара
Сенатор Александр Башкин предложил лишать дипломов врачей, которые выступают против вакцинирования
6:14:58 11/17/2021
Сенатор Александр Башкин предложил лишать дипломов врачей, которые выступают против вакцинирования
28 ноября – первый день Рождественского поста-2021: что едят православные в 40-дневный пост. Календарь питания
6:00:08 11/17/2021
28 ноября – первый день Рождественского поста-2021: что едят православные в 40-дневный пост. Календарь питания
Остеопат рассказал о неожиданной причине высокого давления
5:58:24 11/17/2021
Остеопат рассказал о неожиданной причине высокого давления
Гинцбург рассказал, кому можно прививаться «Спутником V», а кому «Спутником Лайт»
5:45:21 11/17/2021
Гинцбург рассказал, кому можно прививаться «Спутником V», а кому «Спутником Лайт»
БердскВ Бердске до 164 знаков увеличилось самое длинное в России название улицы: Скоро оно исчезнет с территории города и из паспортов бердчан
5:40:41 11/17/2021
В Бердске до 164 знаков увеличилось самое длинное в России название улицы: Скоро оно исчезнет с территории города и из паспортов бердчан
В 43 городах России прекратили строить новое жилье
5:34:09 11/17/2021
В 43 городах России прекратили строить новое жилье
БердскВ Бердске работники "Колорлона" и пассажиры в ливень и снегопад ждут автобус №6 на трассе Р-256 около ТЦ
5:23:31 11/17/2021
В Бердске работники "Колорлона" и пассажиры в ливень и снегопад ждут автобус №6 на трассе Р-256 около ТЦ
Бердск«Мать истошно кричала»: Экс-директор КБУ Бердска Дмитрий Кожемякин отрицает убийство 5-летнего мальчика на самокате в Академгородке
5:18:38 11/17/2021
«Мать истошно кричала»: Экс-директор КБУ Бердска Дмитрий Кожемякин отрицает убийство 5-летнего мальчика на самокате в Академгородке