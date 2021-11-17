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Новую выплату в 12 792 рубля получат россияне в январе 2022 года. Полный список претендентов на деньги в 33 регионах

6:56:2811/17/2021
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Но получить ее смогут не все.

В Росси повысили пособие по безработице. Фото: Pixabay.com

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ о повышении максимального размера пособия по безработице до 12 792 рубля. Соответсвующий документ появился на официальном сайте правовой информации. Как отметил Минтруд, условия получения такого пособия не изменились. Гражданам будет выплачивать 75% заработка в первые три месяца с момента регистрации в качестве безработного. Также известно, что сумма не будет превышать 12 792 рубля.

А вторые три месяца будут осуществляться выплаты в размере 60% от заработной платы, но не выше 5 тыс. рублей. А на максимальный размер пособия могут претендовать лиц, которые ранее были постоянно работающими, а сейчас потеряли рабочее место. А меньший доход будут получит граждане, которые ранее не были трудоустроены на протяжении долго времени, не имевшие постоянного заработка или уволенные по собственной вине.

в 2021 году максимальная сумма выплаты составляет 12 130. Она равна сумме МРОТ за 2020 год.

– Необходимо установить лицам, которые стали безработным, соблюдая все законодательные нормы, минимальную величину пособия по безработице в размере 1500 рублей, – говорится в документе.

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деньгипособияВыплаты.Михаил Мишустин
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