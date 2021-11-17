В ЦГБ Бердска рассказали о ревакцинации пенсионеров 65+: «Спутник V» ставят всем подряд, другой вакцины нет

Прививку от коронавируса поставили уже более миллиона жителей Новосибирской области. В настоящее время вакцинация продолжается. У людей есть право выбирать между «Спутник V», «ЭпиВакКорона»,«КовиВак»и «Спутник Лайт». Однако у людей все чаще возникают вопросы: какую прививку выбрать, как подготовиться к ревакцинации и что лучше всего подойдет пенсионерам? Аналогичный вопрос поступил и в редакцию «Курьер.Среда».
- Есть ли в Бердске вакцина «Спутник Лайт»? Нужно для мужчины 67+ переболевшего ковидом, - написали в редакцию бердчане.
В пресс-службе ЦГБ Бердска заявили, что в настоящее время в городе есть только «Спутник V».
- На сегодняшний день на пунктах вакцинации БЦГБ есть только вакцина "Спутник V". Поступление других вакцин ожидается, но в данное время точные сроки назвать нельзя, так как распределение и поставка вакцин в медучреждения области - прерогатива "Новосибирскоблфарм", и от БЦГБ никак не зависит,- прокомментировали в пресс-службе.
Также стало известно, что у пожилых людей на период ревакцинации есть самостоятельное право выбора вакцин. «Спутник V» вполне приемлемо подходит для данных целей. Препарат имеется в достаточном количестве в городских поликлиниках.
Отметим, что 16 ноября в минздраве Новосибирской области сообщили, что в регион поступило еще 13 800 комплектов препарата Гам-КОВИД-Вак («Спутник V») и 63 000 доз «Спутника лайт». В минздраве подчеркнули, что ревакцинироваться можно любой из зарегистрированных вакцин. «Спутника лайт» лишь рекомендован, но не обязателен для вакцинации тех, кто перенес COVID-19, а также для повторной вакцинации.