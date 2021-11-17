Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
17.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В ЦГБ Бердска рассказали о ревакцинации пенсионеров 65+: «Спутник V» ставят всем подряд, другой вакцины нет

8:10:2711/17/2021,Алина Бурова
0

Как выяснилось, поставка вакцин в медучреждения региона происходит с запозданием. Пока неизвестно, когда поступят новые препараты.

Пенсионеры поинтересовались о том, какая прививка для ревакцинации подойдет лучше всего. Фото: Минздрав Новосибирской области
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
Дефицитный «Спутник Лайт» поступил в Новосибирскую область: Однокомпонентный препарат предназначен для ревакцинации

Дефицитный «Спутник Лайт» поступил в Новосибирскую область: Однокомпонентный препарат предназначен для ревакцинацииЗаболевшие коронавирусом после вакцинации останутся без сертификата о прививке по новому приказу МинздраваЕщё 692 новости

Прививку от коронавируса поставили уже более миллиона жителей Новосибирской области. В настоящее время вакцинация продолжается. У людей есть право выбирать между «Спутник V», «ЭпиВакКорона»,«КовиВак»и «Спутник Лайт». Однако у людей все чаще возникают вопросы: какую прививку выбрать, как подготовиться к ревакцинации и что лучше всего подойдет пенсионерам? Аналогичный вопрос поступил и в редакцию «Курьер.Среда».

- Есть ли в Бердске вакцина «Спутник Лайт»? Нужно для мужчины 67+ переболевшего ковидом, - написали в редакцию бердчане.

В пресс-службе ЦГБ Бердска заявили, что в настоящее время в городе есть только «Спутник V».

- На сегодняшний день на пунктах вакцинации БЦГБ есть только вакцина "Спутник V". Поступление других вакцин ожидается, но в данное время точные сроки назвать нельзя, так как распределение и поставка вакцин в медучреждения области - прерогатива "Новосибирскоблфарм", и от БЦГБ никак не зависит,- прокомментировали в пресс-службе.

Также стало известно, что у пожилых людей на период ревакцинации есть самостоятельное право выбора вакцин. «Спутник V» вполне приемлемо подходит для данных целей. Препарат имеется в достаточном количестве в городских поликлиниках.

Отметим, что 16 ноября в минздраве Новосибирской области сообщили, что в регион поступило еще 13 800 комплектов препарата Гам-КОВИД-Вак («Спутник V») и 63 000 доз «Спутника лайт». В минздраве подчеркнули, что ревакцинироваться можно любой из зарегистрированных вакцин. «Спутника лайт» лишь рекомендован, но не обязателен для вакцинации тех, кто перенес COVID-19, а также для повторной вакцинации.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
пожилыеспутниккоронавирусКовид пенсионерыВакцинация.
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы ревакцинировались?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Выбор редакции

Погода в Бердске 17 ноября 2021: резкие морозы придут сегодня в город и установятся в этот раз надолго1
В Бердске до 164 знаков увеличилось самое длинное в России название улицы: Скоро оно исчезнет с территории города и из паспортов бердчан
«До сих пор плачу»: В Бердске брат сгоревшего на даче директора спортшколы «Бердск» Валерия Блинова рассказал о причинах смертельного пожара1
Исследователи назвали препарат, который эффективен и безопасен для предотвращения тромбозов

Последние новости

В Абакане пьяный местный житель сжег два пункта вакцинации. Теперь мужчина должен 1 миллион рублей
8:08:08 11/17/2021
В Абакане пьяный местный житель сжег два пункта вакцинации. Теперь мужчина должен 1 миллион рублей
Каким обрядом девушки приманивают 18 ноября хорошего и верного мужа
8:00:20 11/17/2021
Каким обрядом девушки приманивают 18 ноября хорошего и верного мужа
У отравившихся паленой водкой студентов в Казани выявили нарушения зрения
7:52:50 11/17/2021
У отравившихся паленой водкой студентов в Казани выявили нарушения зрения
Скандальное дело экс-главы Искитимского района Олега Лагоды передали в суд: Он продешевил с ценой острова Огуречный в 6 раз и продал его за 10 млн рублей
7:45:34 11/17/2021
Скандальное дело экс-главы Искитимского района Олега Лагоды передали в суд: Он продешевил с ценой острова Огуречный в 6 раз и продал его за 10 млн рублей
Депутат Госдумы Вассерман заявил, что в России надо ввести полный локдаун для невакцинированных от коронавируса
7:31:51 11/17/2021
Депутат Госдумы Вассерман заявил, что в России надо ввести полный локдаун для невакцинированных от коронавируса
Две квартиры разыграют среди привившихся от коронавируса в Москве 17 ноября
7:08:57 11/17/2021
Две квартиры разыграют среди привившихся от коронавируса в Москве 17 ноября
Можно ли работать в Михайлов день 21 ноября: почему накажет Бог
7:00:04 11/17/2021
Можно ли работать в Михайлов день 21 ноября: почему накажет Бог
Новую выплату в 12 792 рубля получат россияне в январе 2022 года. Полный список претендентов на деньги в 33 регионах
6:56:28 11/17/2021
Новую выплату в 12 792 рубля получат россияне в январе 2022 года. Полный список претендентов на деньги в 33 регионах
БердскВ Бердске производитель «Кириешек» откроет новую сеть супермаркетов Hit Super Price
6:48:37 11/17/2021
В Бердске производитель «Кириешек» откроет новую сеть супермаркетов Hit Super Price
Роспортебнадзор предупредил россиян о риске заражения вирусом Коксаки
6:40:14 11/17/2021
Роспортебнадзор предупредил россиян о риске заражения вирусом Коксаки