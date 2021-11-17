Депутат Госдумы Вассерман заявил, что в России надо ввести полный локдаун для невакцинированных от коронавируса

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман предложил ввести локдаун на территории России для непривитых от коронавируса граждан. Мужчина назвал "избыточным" введение комендантского часа для привитых от COVID-19. Также Вассерман сообщил, что ограничения для людей, которые отказываются ставить прививки необходимы.
Парламентарий аргументировал свое заявление тем, что новые штаммы вируса являются слишком сильными и поражают даже самый крепкий иммунитет при распространении. Поэтому ограничения для непривитых будут защищать людей, которые окружают подобных лиц.
Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» сообщал, что в России Роспотребнадзор предупредил граждан о возможном риске заражения вирусом Коксаки. Инфекция разделяется на группы А и Б, которые имеют отличающиеся друг от друга симптомы. А заразиться таким вирусом возможно через бытовые предметы или воздушно-капельным путем.