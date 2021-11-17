У отравившихся паленой водкой студентов в Казани выявили нарушения зрения

В Казани у студентов, которые отравились суррогатным алкоголем, врачи обнаружили нарушение зрения. Об этом сообщила заведующая отделением токсикологии Казанской городской клинической больницы №7 Алия Насибуллина. По словам заведующей, у пациентов, которые находятся в тяжелом состоянии был обнаружен отек зрительного нерва. Больные уже прошли осмотр офтальмолога. Также врач сообщила, что такой симптом часто встречает у пациентов, отравившихся метанолом.
А у остальных пациентов, которые находятся в состоянии средней степени тяжести, были обнаружены такие симптомы, как повышение метилового спирта в организме, сильную слабость, тошноту, рвоту и боли в животе.
Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» писал, что 15 ноября в частном доме в поселке Салмачи в Казани компания студентов отмечала день рождения товарища. Они предварительно приобрели пятилитровую тару с водкой у знакомого, который ранее продавал им спиртные напитки. В результате празднования 13 человек были госпитализированы из-за отравления метанолом. Трое из них находятся в тяжелом состоянии. Одна девочка в коме. Органами правопорядка было вобуждено уголовное дело по факту массового отравления.