В Бердске ЦГБ умоляет горожан вакцинироваться: Все ради коллективного иммунитета

Медики Бердской центральной городской больницы призывают помочь в создании коллективного иммунитета. По словам врачей, посильный вклад в это могут внести граждане, которые самостоятельно проходят вакцинацию и призываю к таким действиям родных и близких. Сообщение появилось на сайте администрации города Бердска. Также медработники напоминают, что ревакцинация от COVID-19 рекомандуется уже через шесть месяцев после прохождения первого компонента.
– Через некоторое время после проставления прививки эффект может ослабевать, а новые штаммы коронавируса появляются с частой периодичностью. А ревакцинация помогает формированию нужного количества антител в организме для защиты от всех видов ковида, – говорится в сообщении.
Прохождение ревакцинации рекомендуется лицам, которые не имеют обострений в части хронических заболеваний. Также людям, которые до визита в медучреждение завершили необходимый курс лечения. А противопоказана ревакцинация всем, кто чувствует недомогание либо переболел ОРВИ за две недели до прививки. Также если вы проставляли другие прививки в этом месяце, то прохождение второго компонента вакцинации от коронавируса лучше отложить.
Сообщается, что ревакцинация производится любой вакциной, которая доступна в регионе. Допускается ревакцинация другим препаратам, чем в первый раз. Для прохождения такой процедуры необходимо нужно иметь при себе паспорт, полис ОМС и сертификат о вакцинации. Она проходит в три этапа: осмотр перед вакцинацией, сама процедура и наблюдение по ее завершению.
Записаться на прохождение ревакцинации можно на портале Госуслуги либо же по телефону БЦГБ – 5-57-30.