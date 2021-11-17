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В Бердске ЦГБ умоляет горожан вакцинироваться: Все ради коллективного иммунитета

8:24:4011/17/2021
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Запись на прививку и ревакцинацию осуществляется по специальному телефону.

Врачи просят всех граждан проявить инициативу к вакцинации. Фото: Pixabay.com

Медики Бердской центральной городской больницы призывают помочь в создании коллективного иммунитета. По словам врачей, посильный вклад в это могут внести граждане, которые самостоятельно проходят вакцинацию и призываю к таким действиям родных и близких. Сообщение появилось на сайте администрации города Бердска. Также медработники напоминают, что ревакцинация от COVID-19 рекомандуется уже через шесть месяцев после прохождения первого компонента.

– Через некоторое время после проставления прививки эффект может ослабевать, а новые штаммы коронавируса появляются с частой периодичностью. А ревакцинация помогает формированию нужного количества антител в организме для защиты от всех видов ковида, – говорится в сообщении.

Прохождение ревакцинации рекомендуется лицам, которые не имеют обострений в части хронических заболеваний. Также людям, которые до визита в медучреждение завершили необходимый курс лечения. А противопоказана ревакцинация всем, кто чувствует недомогание либо переболел ОРВИ за две недели до прививки. Также если вы проставляли другие прививки в этом месяце, то прохождение второго компонента вакцинации от коронавируса лучше отложить.

Сообщается, что ревакцинация производится любой вакциной, которая доступна в регионе. Допускается ревакцинация другим препаратам, чем в первый раз. Для прохождения такой процедуры необходимо нужно иметь при себе паспорт, полис ОМС и сертификат о вакцинации. Она проходит в три этапа: осмотр перед вакцинацией, сама процедура и наблюдение по ее завершению.

Записаться на прохождение ревакцинации можно на портале Госуслуги либо же по телефону БЦГБ – 5-57-30.

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коронавирусревакцинацияВакцинация.
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