В Новосибирске мать топила 12-летнего сына в тазу с водой и жестоко избивала

В Новосибирске мировой судья 3 судебного участка Железнодорожного судебного района вынес приговор в отношении местной жительницы, которую обвинили в угрозе убийством и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. По предварительным данным, подсудимая жестоко обращалась со своим 12-летним сыном. Она избивала ребенка на периодической основе. А в октябре 2020 года женщина опускала мальчика головой в таз с водой, чтобы воздействовать на него. Мальчику удалось вырваться и убежать.
Из-за подобного отношения со стороны собственной матери у 12-летнего мальчика было выявлено психическое расстройство. Судья вынес приговор в виде 320 часов исправительных работ. Решение суда еще не вступило в законную силу. Также решением суда, осужденная ограничена в родительских правах в отношении несовершеннолетнего такое решение уже вступило в законную силу и даже было признано законным в прокуратуре.
Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» сообщал, что в Абакане пьяный мужчина совершил поджег двух пунктов вакцинации и рекламного баннера. Его осудили. В ходе рассмотрения дела, он признал свою вину и согласился возместить материальный ущерб. Мужчине вынесли приговор в виде лишения свободы условно и штрафа размером более 1 млн рублей.