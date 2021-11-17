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В Нижнем Тагиле неизвестный похитил сотни доз вакцины от коронавируса на 300 тысяч рублей

8:41:0511/17/2021
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В поликлинике нет видеонаблюдения, а сторож никого не видел.

В Нижнем Тагиле обокрали поликлинику. Фото: Pixabay.com

В Нижнем Тагиле минувшей ночью неизвестный попал в помещение поликлиники № 2 и проследовал в кабинет, в котором находился холодильник с вакцинами от коронавируса. Злоумышленнику удалось вынести из здания больницы 320 доз вакцины "Спутник" и остаться незамеченным. В стенах медучреждения не ведется видеонаблюдение , а в ночное время суток оно охраняется сторожем. Мужчина, охранявший здание, ничего не заметил.

По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, стоимость одной вакцины от коронавируса составляет порядка 900 рублей. Это говорит о том, что мужчина нанес ущерб, который можно оценить в 300 тыс. рублей.

Напомним, ранее редакция «Курьер.Среда» писала, что депутат Госдумы Вассерман заявил, что в России должен действовать карантин для невакцинированных граждан. Мужчина аргументировал свое заявление тем, что новые штаммы коронавируса являются более крепкими и поражают даже организмы с иммунитетом.

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воровствовакциныВакцинация.
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