В Нижнем Тагиле неизвестный похитил сотни доз вакцины от коронавируса на 300 тысяч рублей

В Нижнем Тагиле минувшей ночью неизвестный попал в помещение поликлиники № 2 и проследовал в кабинет, в котором находился холодильник с вакцинами от коронавируса. Злоумышленнику удалось вынести из здания больницы 320 доз вакцины "Спутник" и остаться незамеченным. В стенах медучреждения не ведется видеонаблюдение , а в ночное время суток оно охраняется сторожем. Мужчина, охранявший здание, ничего не заметил.
По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, стоимость одной вакцины от коронавируса составляет порядка 900 рублей. Это говорит о том, что мужчина нанес ущерб, который можно оценить в 300 тыс. рублей.
Напомним, ранее редакция «Курьер.Среда» писала, что депутат Госдумы Вассерман заявил, что в России должен действовать карантин для невакцинированных граждан. Мужчина аргументировал свое заявление тем, что новые штаммы коронавируса являются более крепкими и поражают даже организмы с иммунитетом.