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Под Бердском студентам обещают выплату в 1 000 рублей и два выходных за вакцинацию против коронавируса до 25 ноября

10:14:4411/17/2021,Алина Бурова
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Жители Агролеса считают, что финансово мотивировать студентов недопустимо.

коронавирус, пандемия, COVID-19
Студентам обещают выплату в 1000 рублей за прививку. фото: Pixabay.com
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Нецелевое использование бюджетных средств заподозрили в Искитимском профессиональном центре обучения расположенном в поселке Агролес.

Как рассказал сегодня, 17 ноября «Курьер.Среда» Иван А., студентам учебного заведения предлагают 1000 рублей за прохождение вакцинации против коронавируса. Объявление активно распространяется среди обучающихся в группах социальных сетей.

- В Искитимском профессиональном центре обучения учится мой знакомый. Ему 18 лет. Данные объявления были доведены до сведения студентов. Знакомый по этому поводу ничего не говорит. Конечно, студентам может и неплохо лишнюю тысячу так заработать, так как в этом центре учатся, в том числе и дети-сироты, но просто это как-то неправильно. Стимулировать людей нужно уж точно не деньгами, а тем более бюджетными,- выразил свое мнение Иван.

Примечательно, что деньги студентам обещают при вакцинации с 18 по 25 ноября 2021 года.

Заместитель директора по УВР Искитимского профессионального центра обучения Дмитрий Солонко отказался комментировать «Курьер.Среда» ситуацию с материальной помощью студентам, прошедшим вакцинацию.

- Материальная помощь с этим не связана. Материальная помощь оказывается по мере возможности и необходимости,- произнес Дмитрий Солонко.

На вопросы другие вопросы заместитель директора по УВР Искитимского профессионального центра обучения отвечать по телефону отказался.

Отметим, что принцип целевого характера бюджетных средств установлен статьей 38 БК РФ. Статья означает, что бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств доводятся до конкретных получателей бюджетных средств с указанием цели их использования. В случае обнаружения нецелевого использование бюджетных средств установлена административная и уголовная ответственность.

Взрослые оказались сильно возмущены объявлением, которое активно распространяется среди студентов. Фото: Предоставлено Иваном А.

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бюджетстудентыобучающиесяВакцинация.
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