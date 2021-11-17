Суд оштрафовал телеканал МУЗ-ТВ на миллион рублей за пропаганду геев

Роскомнадзор подал в суд на Муз-ТВ. Ведомство обвиняет телеканал в пропаганде ЛГБТ среди несовершеннолетних. Сейчас каналу грозит остановка вещания на 90 дней. Также организацию могут оштрафовать на сумму до миллиона рублей. Сообщается, что организация могла подать иск из-за появления Дани Милохина и Игоря Синяка в женских платьях. Также на одну из премий телеканала явились Дава и Филипп Киркоров в образе пары. А сопровождали их несколько полураздетых накаченных мужчин. Согласно законодательству, подобный контент можно показывать с пометкой 18+ и после 23:00.
Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» сообщал, что в Новосибирске суд назначил 320 часов исправительных работ женщине, которая жестоко обращалась с собственным ребенком. По версии следствия, мать избивала 12-летнего мальчика, а в октябре 2020 года она набрала в тазик воду и опускала сына туда головой, чтобы воздействовать на него, мальчику удалось выбраться и сбежать от рук родительницы. Женщина теперь ограничена в родительских правах в отношении несовершеннолетнего.