В Москве перевернулась пассажирская маршрутка. Есть пострадавшие

В Москве на выезде на внешнюю сторону МКАД на трассе М-11 перевернулась маршрутка. По предварительной информации, в аварии пострадали несколько человек. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. На место инцидента прибыли машины реанимационной службы и спасательно бригады.
Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» сообщал, что приморского депутата от КПРФ завели уголовное дело. По предварительным данным, Артем Самсонов обвиняется насильственных действиях сексуального характера. Сообщается, что мужчина показывал 11-летнему ребенка предмет сексуального предназначения и рассказывал ему, для чего данная вещь нужна.