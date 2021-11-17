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17.11
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В Москве перевернулась пассажирская маршрутка. Есть пострадавшие

9:31:2111/17/2021
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На место происшествия прибыли спасательная служба и сотрудники реанимационной помощи.

Авария произошла в Москве. На трассе м-11. Фото: портал "Известия"

В Москве на выезде на внешнюю сторону МКАД на трассе М-11 перевернулась маршрутка. По предварительной информации, в аварии пострадали несколько человек. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. На место инцидента прибыли машины реанимационной службы и спасательно бригады.

Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» сообщал, что приморского депутата от КПРФ завели уголовное дело. По предварительным данным, Артем Самсонов обвиняется насильственных действиях сексуального характера. Сообщается, что мужчина показывал 11-летнему ребенка предмет сексуального предназначения и рассказывал ему, для чего данная вещь нужна.

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