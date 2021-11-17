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В Питере в реке в сумке нашли расчлененный труп мужчины с паспортом

9:51:1911/17/2021
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По версии следствия, сын застрелил собственного отца из охотничьего ружья и расчленил.

Сын расчленил собственного отца. Фото: Следственный комитет.

В Санкт-Петербурге задержали сына мужчины, тело которого было обнаружено расчлененным в реке Смоленка. Личность погибшего удалось опознать по паспорту, который был обнаружен с останками тела. Им оказался 66-летний Александр. Он проживал недалеко от места, где было обнаружено его тело. Сообщается, что мужчина ранее был владельцем адвокатской конторы, но прекратил адвокатскую деятельность и в последние годы жизни был индивидуальным предпринимателем. Мужчина проводил консультации.

Александр пропал 14 ноября. А в сумке, в которой были обнаружены его останки лежали его документы и личные вещи. Предполагается, что кто-то пытался инсценировать его уход из дома. Тело мужчины было обнаружено днем, его нашли рабочие и сразу же вызвали сотрудников полиции и СК. Органы правопорядка, прибывшие на место, позвонили дочери мужчины, которая ранее заявляла о его пропаже.

Сейчас сотрудниками Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ – убийство. У погибшего было двое взрослых детей.

– Сотрудниками полиции был задержан сын убитого мужчины. Его подозревают в убийстве и расчленении собственного отца. По предварительным данным, сын застрелил из охотничьего ружья свою жертву, в ходе бытового конфликта, – сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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убийствозадержаниеПолиция.Сын.Отец.
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