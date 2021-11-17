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Подростка, издевавшегося над малышом в детском доме, арестовали и поместили в СИЗО

10:10:0811/17/2021
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Он избивал двухлетнего малыша и выдыхал дым от сигарет в лицо.

Подозреваемого в издевательствах в детском доме заключен под стражу. Фото: Pexels.com

В Курганской области арестовали подростка за издевательства над малышом в детском доме. Об это сообщили представители регионального Следственного комитета России. Обвинение 16-летнему подростку было предъявлено по статье "Истязание".

– Сегодня молодому человеку была избрана мера пресечения. Его заключили под стражу, – говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что в стенах учреждения воспитанники старших лет издевались над младшими. Они курили и выдыхали дым в лицо детям, заставляя их вдыхать, били руками по животу, ногам и голове. Сами сироты снимали происходящее на видео, а после оно оказалось на просторах интернета. Сейчас по данному факту возбуждено сразу два уголовных дела.

Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» сообщал, что мальчик из Кипельского детского дома, над которым издевались старшие воспитанники учреждения, не скоро вернется домой. По словам его матери, местные чиновники предложили ей помощь в оформлении документов для возвращения родительских прав. Но глава отдела опеки и попечительства департамента соцполитики Кургана Юлия Гурьянова опровергла данную информацию, сообщив, что женщине были просто разъяснены ее права.

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задержаниеиздевательстваДетский дом.
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