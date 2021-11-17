В Иваново трехлетнему малышу ввели препарат для смертной казни. Ребенок умирал в жутких муках

В Ивановской больнице ОБУЗ «1-я Городская клиническая больница» 23 октября 2019 года скончался 3-летний ребенок. Ему пытались оказать первую медицинскую помощь. Пациента положили в больницу с ротавирусом, но по ошибке ребенку ввели в вену неразведенный хлорид калия – вещество, которое вводится в США приговоренным к смертной казни. Также сообщается, что даже преступников, которых ждет смертная казнь, обезболивают перед тем, как ввести препарат, потому что их вены спекаются изнутри.
Мальчику пришлось терпеть эти страдания. А его мама кричала и звала на помощь, но медсестра вышла в коридор и не обращала внимания на зов о помощи. Сейчас сроки давности по данному преступлению прошли и юристы подозреваемых: медсестры Марьямы Ильясовой и врача инфекционного отделения Станислава Мельникова могут попросить прекращения уголовного дела. Известно, что врач должен был сделать лекарственные назначения и контролировать работу среднего медицинского персонала в ту роковую ночь. Сам доктор недавно скончался.
Ребенка привезли в медучреждение на машине скорой помощи из-за поноса. А по версии следствия, погибший врач настоял на госпитализации пациента в инфекционное отделение ОБУЗ «ГКБ №1», когда в этом не было необходимости. А вместо назначенных препаратов во второй капельницы ребенка оказался калия хлорид. Ребенку стало очень больно, он кричал и вырвался, мама позвала врача, который сообщил, что так и должно быть, но через некоторое время малыш скончался.
После чего врачи больницы стали оправдываться заявляя, что
пациент скончался от ротавируса, родители запустили болезнь, а организм малыша был ослаблен. Врачи уверяли, что такое случается. А медсестра, совершившая роковую ошибку, продолжала ставить капельницы пациентам.
– По результатам медицинской экспертизы стало ясно, что в крови ребенка было мочегонное средство, врачи прекрасно понимали, почему стало плохо ребенку и пытались таким образом вывести вредное вещество из организма моего сына, – сообщает мать.
Сейчас на скамье подсудимых по данному делу находится только медсестра, которая к моменту происшествия отработала в отделении меньше месяца. Оглашение приговора для нее состоится 25 ноября. Государственный обвинитель запросил для нее два года лишения свободы за смерть ребенка. А вот правозащитники сообщили, что считают, что девушка должна быть оправдана.