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Замдиректора Мособлгаза погиб от таинственного отравления после возвращения из Египта

11:02:4611/17/2021
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Вся семья была найдена в деревне Вахромеево в бессознательном состоянии. Жену и двое шестилетних детей удалось спасти.

Кирилл Егоров скончался в подмосковном доме. Фото: Скриншот Mash

В подмосковной деревне Вахромеево была обнаружена семья в бессознательном состоянии. На месте происшествия нашли бутылки из-под вермута и виски и две пачки пельменей.

Главой семейства оказался замдиректора Мособлгаза Кирилл Егоров. Его спасти медикам не удалось, жену и детей отправили в больницу, пока неизвестно, отчего могло наступить отравление у всей семьи.

Кроме найденных двух бутылок из-под алкоголя и двух пачек пельменей ничего не найдено подозрительного. Ранее 34-летний Кирилл Егоров с женой, которая работает в фармакологической компании, и двумя детьми прибыли из Египта, пишет Mash.

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смертьотравлениежена с детьмиМособлгазКирилл Егоров
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