Замдиректора Мособлгаза погиб от таинственного отравления после возвращения из Египта

В подмосковной деревне Вахромеево была обнаружена семья в бессознательном состоянии. На месте происшествия нашли бутылки из-под вермута и виски и две пачки пельменей.
Главой семейства оказался замдиректора Мособлгаза Кирилл Егоров. Его спасти медикам не удалось, жену и детей отправили в больницу, пока неизвестно, отчего могло наступить отравление у всей семьи.
Кроме найденных двух бутылок из-под алкоголя и двух пачек пельменей ничего не найдено подозрительного. Ранее 34-летний Кирилл Егоров с женой, которая работает в фармакологической компании, и двумя детьми прибыли из Египта, пишет Mash.