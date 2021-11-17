Под Новосибирском в Барышевском сельсовете чиновники «спрятали» озеро Серебряное на карте и отдали землю под застройку

В Барышевском сельсовете с озером Серебряное произошла странная ситуация — местные чиновники просто зарисовали его на кадастровой карте и отдали это место под застройку. Но местные жители не согласны с таким положением дел и собираются вернуть его себе и открыть доступ к водоему. Об этом рассказала изданию Подъем адвокат Зоя Шкарупа.
- Правда пока нам говорят: вы не сторона конфликта. Они начали строить дом и перегородили доступ к озеру. Жители возмущены. Застройщик как-то по-своему нарезал эти участки так, что земельный участок почти полностью закрывает озеро, и оно указано как зона под жилое малоэтажное строительство. По сути ему разрешили строить на этом озере, как его там нет. Я как юрист впервые с этим столкнулся, я даже по России таких случаев больше не нашла, -рассказал она.
Также, по словам адвоката, в новосибирском минстрое ей заявили, что чиновники работали на основании имеющихся документов и не обязаны выезжать на место для осмотра. А в сельсовете вообще не смогли сказать чего-либо вразумительного, лишь пояснили, что не занимались этим.