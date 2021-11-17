В Новосибирске склонный к терактам и угрожавший учителям школьник получил реальный срок в колонии

В ноябре Ленинский районный суд Новосибирска осудил двух подростков за вооруженный разбой, один из них оказался ярым поклонником идеологии «Колумбайна», он отправился за решетку.
В конце прошлого учебного года два несовершеннолетних, один из которых учился в 10 классе, а второй - его 16-летний приятель, запугали учеников школы, расположенной в Ленинском районе города, макетом огнестрельного оружия, и отобрали у них деньги и мобильные телефоны.
— Оба фигуранта признаны виновными по статье «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору». 18-летний житель Новосибирска приговорен к 1 году 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Его несовершеннолетний подельник — к 1 году лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года и 6 месяцев, — сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по Новосибирской области.
После проведения психолого-лингвистической экспертизы оказалось, что старшеклассник имел способности к совершению теракта. Как сообщили в правоохранительных органах, парень не раз угрожал ученикам и учителям убийством и состоял в группах последователей «Колумбайна».
Замыслы подростка изложены в его дневниках и сочинениях для школы. В них нарисованы схемы изготовления оружия в домашних условиях и планы нападения на школу. На допросе подозреваемый не скрывает своего пристрастия и с удовольствием рассказывает о своей идеологии.
В школе он считался трудным подростком, однако способности к учебе у него были хорошие. Кроме полученного наказания в виде полутора лет колонии десятиклассник проходит фигурантом по еще одному уголовному делу . В 2020 году он угнал машину отчима и разбил на ней два автомобиля. В той аварии пострадал малолетний ребенок и еще несколько человек.