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В Новосибирске склонный к терактам и угрожавший учителям школьник получил реальный срок в колонии

11:17:3311/17/2021
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Два новосибирских подростка были осуждены за вооруженный разбой, один отправился в колонию, второй получил реальный срок.

Подросток отличался отвратительным поведением и хорошими способностями к учебе. Фото: пресс-служба УФСБ РФ по Новосибирской области

В ноябре Ленинский районный суд Новосибирска осудил двух подростков за вооруженный разбой, один из них оказался ярым поклонником идеологии «Колумбайна», он отправился за решетку.

В конце прошлого учебного года два несовершеннолетних, один из которых учился в 10 классе, а второй - его 16-летний приятель, запугали учеников школы, расположенной в Ленинском районе города, макетом огнестрельного оружия, и отобрали у них деньги и мобильные телефоны.

— Оба фигуранта признаны виновными по статье «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору». 18-летний житель Новосибирска приговорен к 1 году 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Его несовершеннолетний подельник — к 1 году лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года и 6 месяцев, — сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по Новосибирской области.

После проведения психолого-лингвистической экспертизы оказалось, что старшеклассник имел способности к совершению теракта. Как сообщили в правоохранительных органах, парень не раз угрожал ученикам и учителям убийством и состоял в группах последователей «Колумбайна».

Замыслы подростка изложены в его дневниках и сочинениях для школы. В них нарисованы схемы изготовления оружия в домашних условиях и планы нападения на школу. На допросе подозреваемый не скрывает своего пристрастия и с удовольствием рассказывает о своей идеологии.

В школе он считался трудным подростком, однако способности к учебе у него были хорошие. Кроме полученного наказания в виде полутора лет колонии десятиклассник проходит фигурантом по еще одному уголовному делу . В 2020 году он угнал машину отчима и разбил на ней два автомобиля. В той аварии пострадал малолетний ребенок и еще несколько человек.

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подросткиразбойколонияколумбайн
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