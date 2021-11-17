Платить врачам за каждого вакцинированного пациента по 200 рублей предложил Минздрав РФ

В Минздраве РФ предложили платить медицинским работникам по 200 рублей суммарно за каждого гражданина, привитого от COVID-19. Проект постановления, разработанного в ведомстве, опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
В пояснительной записке указано, что совокупный размер выплат стимулирования для медработников и других, участвующих в вакцинации населения, составляет 200 рублей за одного привитого гражданина. Распределение денег будет зависеть от этапа подготовки к введению препарата - после первой консультации будет выделено 60 рублей, тому, кто проведет осмотр пациента, выделят 40 рублей, за проведение вакцинации будет выплачено 30 рублей, а на втором этапе медработник получит 40 рублей за осмотр и 30 — за вакцинацию.
Вакцинация однокомпонентным препаратом будет оплачиваться по-другому - врачу, осуществившему консультацию, выделят 90 рублей, за осмотр заплатят 60 рублей, а за проведение вакцинации — 50 рублей, в итоге получаются все те же 200 рублей, сообщает ТАСС.
Вакцинация в России идет очень медленными темпами. В настоящее время для формирования коллективного иммунитета требуется привит почти столько же граждан, сколько уже получили свои прививки.