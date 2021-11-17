Как безопасно зарегистрировать брак в коронавирус в Новосибирской области: Больше 6 гостей не приглашать

Пожениться, а также зарегистрировать рождение или смерть в отделах ЗАГСа Новосибирской области можно вполне безопасно. Об этом 17 ноября рассказала начальник регионального управления по делам ЗАГС Наталья Шустова после того, как провела инспекцию эпидбезопасности в подведомственных отделах.
По ее словам, в 2021 году регистрировать браки стали меньше, несмотря на это, все торжества проводятся максимально безопасно – с соблюдением всех необходимых санитарных требований.
-Услуги, предоставляемые отделами ЗАГС Новосибирской области, высоко востребованы жителями региона, их предоставление проводится при соблюдении всех необходимых мер безопасности. Работают бактерицидные облучатели закрытого типа, осуществляется термометрия бесконтактным способом, проводится влажная уборка помещений, производится обработка дезинфицирующими средствами всех контактных поверхностей, специалистами на местах соблюдается масочный режим, производится проветривание помещений, – рассказала Шустова.
Она акцентировала: церемонии бракосочетания проводятся в присутствии молодоженов и гостей – не более 8 человек в общей сложности. Потоки гостей на разных церемониях стараются разделять.
Заявление на оказание любой из услуг отделов ЗАГСа – по регистрации рождения, заключения и расторжения брака, установления отцовства, усыновления или смерти – можно подать дистанционно через портал "Госуслуги".