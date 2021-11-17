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На АЗС в Новосибирске у бизнесвумен из Китая украли сумочку с 2,5 млн рублей из Porsche Cayenne

12:01:0211/17/2021
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Похититель скрылся с места происшествия на белой Toyota Ipsum. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 161 УК РФ - грабеж, совершенный в особо крупном размере.

топливо
На новосибирской АЗС украли сумочку с 2,5 млн рублей. Фото: Рixabay.com

На АЗС на ул. Фрунзе в Новосибирске у гражданки Китая украли крупную сумму денег. Инцидент произошел 17 ноября.

48-летняя директор одного из новосибирских кафе приехала заправиться на своем Porsche Cayenne. Вдруг неизвестный в черной маске вломился в ее машину схватил дамскую сумочку.

В похищенной сумке были ее документы, два дорогих телефона, ключи от квартиры и 2,5 миллиона рублей, – цитирует НГС свой источник в правоохранительных органах.

Грабитель скрылся с места происшествия на белой Toyota Ipsum.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 161 УК РФ - "Грабеж, совершенный в особо крупном размере". Согласно санкции статьи, злоумышленнику грозит от 6 до 12 лет лишения свободы.

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бизнесвуменв особо крупном размереграбитель
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