На АЗС в Новосибирске у бизнесвумен из Китая украли сумочку с 2,5 млн рублей из Porsche Cayenne

На АЗС на ул. Фрунзе в Новосибирске у гражданки Китая украли крупную сумму денег. Инцидент произошел 17 ноября.
48-летняя директор одного из новосибирских кафе приехала заправиться на своем Porsche Cayenne. Вдруг неизвестный в черной маске вломился в ее машину схватил дамскую сумочку.
В похищенной сумке были ее документы, два дорогих телефона, ключи от квартиры и 2,5 миллиона рублей, – цитирует НГС свой источник в правоохранительных органах.
Грабитель скрылся с места происшествия на белой Toyota Ipsum.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 161 УК РФ - "Грабеж, совершенный в особо крупном размере". Согласно санкции статьи, злоумышленнику грозит от 6 до 12 лет лишения свободы.