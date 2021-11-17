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Пятеро маленьких детей сгорели вместе с матерью в частном доме под Воронежем: СК показал страшное видео с пепелища

12:29:3611/17/2021
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Погибшая семья ранее состояла на профилактическом учете, однако впоследствии была снята с него. СК возбудил уголовное дело.

СК возбудил дело по факту гибели пяти детей и их матери при пожаре в Воронежской области. Фото ГУ МЧС по Новосибирской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели шести человек при пожаре в частном доме в селе Костово Воронежской области, сообщили 17 ноября в региональном управлении СКР. Среди погибших пятеро детей.

"Следственными органами СК РФ по Воронежской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ - "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", по факту гибели шестерых лиц, в том числе пятерых детей, в результате пожара в селе Костово Ольховатского района", - сказано в сообщении ведомства.

Погибли 33-летняя женщина, две девочки в возрасте 4 и 10 лет, а также три мальчика, которым было 1 год 7 месяцев, 3 и 13 лет.

Во информации следователей, будет назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинская с целью установления причины смерти погибших и пожаро-техническая для выяснения причины возникновения пожара. Кроме того, дадут правовую оценку  условиям проживания и воспитания детей, действиям должностных лиц органов системы профилактики.

Сообщение о том, что горит частный дом в селе Костово поступило в 06:35 мск, площадь возгорания составила 56 кв. метров, произошло обрушение кровли, дом практически выгорел дотла. По данным воронежской прокуратуры, погибшая семья ранее состояла на профилактическом учете, но впоследствии была снята с него.

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