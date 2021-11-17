Задержанный за педофилию депутат-коммунист объявил голодовку в следственном отделе Приморья

Депутат Законодательного собрания Приморского края, коммунист Артем Самсонов, задержанный по подозрению в педофилии, объявил голодовку. Так он выражает несогласия со следственными действиями, сообщил VL.ru со ссылкой на защитника Наталью Касилову.
Заявление о голодовке парламентарий от КПРФ сделал прямо в следственном отделе, куда его доставили в среду. По словам адвоката, у депутата кроме того ухудшилось самочувствие - резко подскочило давление. Ему даже вызывали скорую помощь.
Самсонов был задержан 17 ноября по подозрению в совершении «иных действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенных в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста», сообщал "Курьер.Среда".
По версии следствия, народный избранник два года назад на территории базы отдыха во Владивостоке показывал 11-летнему ребенку фаллоимитатор и в деталях рассказал о назначении этого предмета.