В Кремле объяснили продление антиковидных норм до 2024 года: "Отменить-то всегда можно, если пандемия уйдет"

Техническим назвал продление санпидправил по профилактике коронавируса до 2024 года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в среду.
Как сообщал "Курьер.Среда", такое решение 16 ноября приняла глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Мы сначала думали, что пандемия закончится через полгода — через год, но сейчас мы видим, что ошибались в своих расчетах. У нас уже скоро будет два года пандемии, и пока конца и края не видно", - прокомментировал представитель Кремля.
По его словам, во многих странах отмечают резкие скачки заболеваемости, поэтому действие антиковидных норм увеличили на длительный срок, чтобы не делать это на короткие периоды и несколько раз.
"Отменить-то всегда можно, если вдруг пандемия уйдет. Поэтому я думаю, что это чисто техническое решение", — отметил Песков.