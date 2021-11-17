Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
17.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

На вечеринке по ошибке выпили «незамерзайку»: 18 человек попали в больницу с отравлением метанолом в Казани

3:32:0011/17/2021
0

Позже в багажнике машины был найден бутыль с контрафактным алкоголем, в нем не было следов ядовитого вещества. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

В Татарстане 14 человек попали с отравлением в больницу. Они пили незамерзайку. Фото: Wikimedia Commons

Причиной отравления жителей Татарстана стала ошибка. Госпитализированные в Казани по ошибке употребили незамерзающую автомобильную жидкость. Об этом в среду, 17 ноября, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по республике Татарстан.

Оказалось, что в ночь на 16 ноября 18 молодых людей решили отпраздновать день рождения, для чего приобрели спиртосодержащий напиток в 5-литровой таре. В коттедж привезли его в багажнике, в котором также лежал 5-литровый бутыль с незамерзающей автомобильной жидкостью. Перепутав бутыли, молодые люди выпили опасное вещество, смешав его с ароматизаторами. В результате 14 человек оказались на больничной койке с отравлением.

Позже в багажнике машины был найден бутыль с контрафактным алкоголем, в нем не было следов метанола в отличие от «незамерзайки». Далее в СК планируют провести ряд экспертиз.

Ранее в СМИ сообщалось, что трое госпитализированных пациентов с отравлением находятся в тяжелом состоянии.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
отравлениегоспитализациянезамерзайка
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как могли перепутать на вкус?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Еще две российские вакцины от коронавируса проходят испытания, заявил глава Минздрава Мурашко
3:17:00 11/17/2021
Еще две российские вакцины от коронавируса проходят испытания, заявил глава Минздрава Мурашко
БердскВосьмиметровые стеллажи с тоннами алкоголя обрушились на складе в Красноярске и завалили рабочего
3:00:30 11/17/2021
Восьмиметровые стеллажи с тоннами алкоголя обрушились на складе в Красноярске и завалили рабочего
28 ноября – День матери 2021: лучшие стихи для мамы – разучиваем с детьми
3:00:11 11/17/2021
28 ноября – День матери 2021: лучшие стихи для мамы – разучиваем с детьми
В Новосибирске разбился насмерть выпавший из окна 16-этажки посторонний мужчина
2:38:39 11/17/2021
В Новосибирске разбился насмерть выпавший из окна 16-этажки посторонний мужчина
Представление о лишении депутата Рашкина неприкосновенности за убитого лося пришло в Госдуму
2:09:09 11/17/2021
Представление о лишении депутата Рашкина неприкосновенности за убитого лося пришло в Госдуму
Сильный ритуал на привлечение денег и удачи в частичное лунное затмение 19 ноября 2021 года
2:00:18 11/17/2021
Сильный ритуал на привлечение денег и удачи в частичное лунное затмение 19 ноября 2021 года
Учителям запретили оскорблять школьников: ЕСПЧ обязал страны принять законы о "нулевой терпимости" к жестокому обращению
1:42:41 11/17/2021
Учителям запретили оскорблять школьников: ЕСПЧ обязал страны принять законы о "нулевой терпимости" к жестокому обращению
В Кремле объяснили продление антиковидных норм до 2024 года: "Отменить-то всегда можно, если пандемия уйдет"
1:29:22 11/17/2021
В Кремле объяснили продление антиковидных норм до 2024 года: "Отменить-то всегда можно, если пандемия уйдет"
Способных заражать коронавирусом человека животных выявили американские ученые
1:17:09 11/17/2021
Способных заражать коронавирусом человека животных выявили американские ученые
Задержанный за педофилию депутат-коммунист объявил голодовку в следственном отделе Приморья
1:03:41 11/17/2021
Задержанный за педофилию депутат-коммунист объявил голодовку в следственном отделе Приморья