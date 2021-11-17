На вечеринке по ошибке выпили «незамерзайку»: 18 человек попали в больницу с отравлением метанолом в Казани

Причиной отравления жителей Татарстана стала ошибка. Госпитализированные в Казани по ошибке употребили незамерзающую автомобильную жидкость. Об этом в среду, 17 ноября, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по республике Татарстан.
Оказалось, что в ночь на 16 ноября 18 молодых людей решили отпраздновать день рождения, для чего приобрели спиртосодержащий напиток в 5-литровой таре. В коттедж привезли его в багажнике, в котором также лежал 5-литровый бутыль с незамерзающей автомобильной жидкостью. Перепутав бутыли, молодые люди выпили опасное вещество, смешав его с ароматизаторами. В результате 14 человек оказались на больничной койке с отравлением.
Позже в багажнике машины был найден бутыль с контрафактным алкоголем, в нем не было следов метанола в отличие от «незамерзайки». Далее в СК планируют провести ряд экспертиз.
Ранее в СМИ сообщалось, что трое госпитализированных пациентов с отравлением находятся в тяжелом состоянии.