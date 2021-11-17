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Представление о лишении депутата Рашкина неприкосновенности за убитого лося пришло в Госдуму

2:09:0911/17/2021
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Генпрокурор направил в нижнюю палату парламента представление о снятии депутатского иммунитета в Рашкина в связи с уголовным делом о браконьерстве.

Валерий Рашкин
В Госдуму пришло представление о лишении депутата Рашкина неприкосновенности. Фото: Инстаграм

В Госдуму поступило представление о лишении депутатской неприкосновенности парламентария от КПРФ Валерия Рашкина, сообщил 17 ноября спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Представление направил генеральный прокурор России Игорь Краснов.

Запрос на лишение Рашкина депутатского иммунитета анонсировали в Госдуме 11 ноября в связи с возбужденным уголовным делом о незаконной охоте.

Обсудить вопрос о снятии депутатской неприкосновенности с коммуниста Валерия Рашкина планируют на заседании 25 ноября, уточнил Володин.

"Совет Думы рассмотрел этот вопрос... В соответствии с нормами регламента обсуждение, возможно, состоится на следующей неделе на пленарном заседании в четверг, 25 ноября", - заявил председатель Госдумы.

Как сообщал "Курьер.Среда", в конце октября в машине Рашкина обнаружили тушу убитого лося. После возбуждения уголовного дела сам парламентарий заявил, что сотрудничает со следствием. По его слова, подстреленное животное он нашел в лесу. Его соратники назвали дело провокацией, местью за акции протеста против итогов дистанционного голосования на выборах в Госдуму.

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