Еще две российские вакцины от коронавируса проходят испытания, заявил глава Минздрава Мурашко

В России доклинические испытания проходят у двух новых российских вакцин от коронавируса. Об этом стало известно от Михаила Мурашко, возглавляющего российский Минздрав. Он пояснил, что для создания новых препаратов использовались совершенно иные платформы, отличные от разработанных ранее вакцин.
- Мы параллельно разработали несколько таких прорывных вещей. В первую очередь вакцина "Спутник V" с использованием генетических технологий уже сегодня используется. Также у нас разработаны еще две вакцины, которые проходят сегодня доклинические испытания. Иные платформы, но тем не менее направлены на аналогичный принцип действия, - рассказал глава ведомства в ходе совещания, проводившегося под руководством российского президента Владимира Путина.
В настоящее время для вакцинации населения используются отечественные разработки от коронавируса. Среди препаратов от ковида, созданных в РФ - "Спутник V", "Эпиваккорона", "Ковивак", "Спутник Лайт" и "Эпиваккорона-Н". Сейчас регистрацию проходит вакцина, рекомендованная для подростков. Она разработана в Центре имени Гамалеи.