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Восьмиметровые стеллажи с тоннами алкоголя обрушились на складе в Красноярске и завалили рабочего

3:00:3011/17/2021
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Серьезный ущерб получил известный магазин "Русский разгуляйка". Известно, что стеллажи для него изготавливали на заводе «Solos», расположенном в Бердске.

Стеллажи с алкоголем рухнули на складе в Красноярске Фото: Скриншот

Прокуратура Красноярского края начала проверку после обрушения стеллажей на складе алкогольного магазина «Русский разгуляйка». Восьмиметровые металлические конструкции с бутылками рухнули на грузчика. Его доставили в краевую больницу скорой помощи с ушибом головы и травмой ноги. Врачи говорят, что его состояние средней тяжести.

«В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране труда и профилактике производственного травматизма, а также законодательства в сфере хранения и оборота алкогольной продукции», – говорится в сообщении региональной прокуратуры.

Как сообщили в надзорном ведомстве, изготовлением и монтажом стеллажей на красноярском складе занималась компания «Солос» (Solos). Завод стеллажного оборудования основан в 2002 году, а его производственная база находится в Новосибирске и Бердске. Как позиционирует себя «Solos», расположенный на территории Бердского электромеханического завода (ул. Зеленая роща, 7/19), он является крупнейшим на территории России предприятием по производству стеллажных систем, который проектирует, изготавлиевает и устанавливает стеллажи и стеллажные системы.

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алкогольтравматизмстеллажрухнули
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