Восьмиметровые стеллажи с тоннами алкоголя обрушились на складе в Красноярске и завалили рабочего

Прокуратура Красноярского края начала проверку после обрушения стеллажей на складе алкогольного магазина «Русский разгуляйка». Восьмиметровые металлические конструкции с бутылками рухнули на грузчика. Его доставили в краевую больницу скорой помощи с ушибом головы и травмой ноги. Врачи говорят, что его состояние средней тяжести.
«В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране труда и профилактике производственного травматизма, а также законодательства в сфере хранения и оборота алкогольной продукции», – говорится в сообщении региональной прокуратуры.
Как сообщили в надзорном ведомстве, изготовлением и монтажом стеллажей на красноярском складе занималась компания «Солос» (Solos). Завод стеллажного оборудования основан в 2002 году, а его производственная база находится в Новосибирске и Бердске. Как позиционирует себя «Solos», расположенный на территории Бердского электромеханического завода (ул. Зеленая роща, 7/19), он является крупнейшим на территории России предприятием по производству стеллажных систем, который проектирует, изготавлиевает и устанавливает стеллажи и стеллажные системы.