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В Новосибирске разбился насмерть выпавший из окна 16-этажки посторонний мужчина

2:38:3911/17/2021
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Местные жители рассказали, что погибший не проживал в этой высотке. На месте трагедии работает полиция, но расследовать инцидент будет СК.

На месте работают правоохранители. Фото: "Курьер.Среда"

В Октябрьском районе Новосибирска в среду вечером под окнами 16-этажного дома обнаружили труп мужчины. Как сообщили очевидцы, человек выпал из окна одного из верхних этажей.

Трагедия произошла на ул. Панфиловцев.

Подписчики АСТ-54 рассказали, что человек упал с высоты прямо на пешеходную дорожку вдоль высотки. По словам очевидцев, погибший не живет в этом доме. Местные жители рассказали, что на месте происшествия работает полиция.

В главке МВД по Новосибирской области информацию об инциденте подтвердили, но уточнили, что расследованием происшествия с погибшим занимается Следственный комитет.

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