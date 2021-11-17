В Новосибирске разбился насмерть выпавший из окна 16-этажки посторонний мужчина

В Октябрьском районе Новосибирска в среду вечером под окнами 16-этажного дома обнаружили труп мужчины. Как сообщили очевидцы, человек выпал из окна одного из верхних этажей.
Трагедия произошла на ул. Панфиловцев.
Подписчики АСТ-54 рассказали, что человек упал с высоты прямо на пешеходную дорожку вдоль высотки. По словам очевидцев, погибший не живет в этом доме. Местные жители рассказали, что на месте происшествия работает полиция.
В главке МВД по Новосибирской области информацию об инциденте подтвердили, но уточнили, что расследованием происшествия с погибшим занимается Следственный комитет.