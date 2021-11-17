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В России всех пациентов с симптомами ОРВИ в обязательном порядке протестируют на коронавирус

3:56:1511/17/2021
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Анна Попова подписала новое постановление, чтобы оперативно обнаруживать новых зараженных ковидом и оперативно начинать лечение.

Анна Попова заявила, что каждого обратившегося в больницу с ОРВИ будут тестировать на ковид. Фото: Wikimedia Commons
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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В России пациентов, обратившихся в больницу с симптомами ОРВИ, будут обязательно тестировать на коронавирус. Об этом стало известно из заявления Анны Поповой, возглавляющей Роспотребнадзор.

- Решение уже вышло в виде постановления главного государственного санитарного врача о том, что все пациенты с клиникой ОРВИ будут обследоваться теперь на COVID-19 в обязательном порядке с тем, чтобы нам не упустить больных более опасной инфекцией, чем все остальные, — сказала она.

В России наблюдается небольшое снижение роста зараженных ковидом, однако число погибших за последние сутки стало рекордным.

Ранее в Кремле пояснили причину продления санэпидправил для противодействия ковиду до 2024 года. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что данное решение стало техническим, отменить его можно в любой момент, но пока никто не знает, сколько времени еще продлится ситуация с коронавирусом.

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распространениекоронавирусПЦР-тестРоспотребнадзорАнна Попова
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