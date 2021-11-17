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Прокуратура требует ужесточить приговор Валерии Башкировой за смерть детей на "зебре" в Москве

3:45:5911/17/2021
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Накануне суд ранее приговорил начинающую автомобилистку к пяти годам колонии-поселения. Прокуратура в апелляции настаивает на 6 годах колонии общего режима.

Прокуратура Москвы просит ужесточить приговор девушке, сбившей детей на переходе. Фото: Пресс-служба Тверского районного суда

Прокуратура Москвы решила опротестовать приговор Валерии Башкировой, которая сбила троих детей на "зебре" в московском районе Солнцево. Надзорное ведомство 17 ноября подало апелляцию на приговор, вынесенный  во понедельник. Как сообщал "Курьер.Среда", суд приговори к 5 голам колонии-поселения. Прокуратура просит ужесточить наказание.

"Прокуратура Москвы внесла апелляционное представление на приговор, вынесенный 15 ноября 2021 года Солнцевским районным судом в отношении Валерии Башкировой. Прокуратурой ставится вопрос об отмене состоявшегося судебного решения, вынесении судом апелляционной инстанции нового приговора с назначением Башкировой наказания по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц) в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 3 года и удовлетворении в полном объеме заявленных потерпевшими гражданских исков", - цитирует сообщение прокуратуры ТАСС.

Напомним, что суд также постановил взыскать с Башкировой  4 млн рублей. А 6 лет колонии общего режима для обвиняемой просил прокуратура изначально в ходе судебных прений.

Как сообщал "Курьер.Среда", 16 июля на ул. Авиаторов в Москве 18-летняя Башкирова на "Мазде" сбила на пешеходном переходе детей в возрасте трех и пяти лет, а также коляску с 9-месячной девочкой. Старший мальчик умер через несколько часов, младший - на следующий день. Подсудимая признала вину и раскаялась.

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