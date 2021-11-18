Магнитная буря 18 ноября 2021: плохая космическая погода приходит в спокойное состояние, сколько продлится такая обстановка?

18 ноября ожидается относительно спокойная геомагнитная обстановка, которая сменится на умеренное волнение в 13.00 по новосибирскому времени. Это означает, что у метеопатов может наладиться самочувствие, которое, за минувшие дни неспокойной обстановки, могло попасть под негативное влияние космической погоды.
Это объясняется тем, что метеочувствительные люди могут по-разному начать испытывать на себе воздействие магнитного поля планеты. Одни как бы предчувствуют наступающую бурю, а у другие симптомы испытывают только после нее. Остальным становится плохо в разгар магнитной бури.
Симптомы бывают разные, поскольку могут зависеть от хронических болезней, которые начинают проявляться в период геомагнитных возмущений. Просто метеочувствительные испытывают головную боль, скачки давления, учащенное сердцебиение, боли в суставах, бессонницу, и т.д.
Чтобы уменьшить негативное влияние магнитной бури, следует проводить ряд профилактических мер. В первую очередь, тем у кого хронические заболевания, следует заранее запастись лекарствами, что прописал лечащий доктор. А в остальном от воздействия космической погоды помогает здоровый образ жизни, укрепляющий иммунитет. Если постоянно заниматься спортом не получается, то уделяйте хотя бы час или два в день на прогулку. Особенно в ветреную погоду. Также необходимо включить в рацион больше фруктов и овощей, жирную рыбу, орехи и злаки.
Как чувствовали себя наши читатели в минувшую бурю:
- Тяжесть и слабость, голова тяжелая.
- Немного шатает, и шея немеет.
- Тяжесть в груди и ощущение, что трудно дышать.
- Давление очень низкое, голова пульсирует.
- Внутренне напряжение не проходит.