Исследование точно установило, сколько времени уровень антител к коронавирусу остается высоким после вакцинации

Недавнее исследование, проведенное учеными Johns Hopkins Medicine, свидетельствует о том, что CD4 + Т-лимфоциты - клетки иммунной системы, также известные как Т-хелперы, - продуцируемые людьми, получившими любую из двух доступных вакцин на основе матричной РНК (мРНК) от COVID-19, сохраняются через шесть месяцев после вакцинации. уровни лишь немного снижаются через две недели после вакцинации и находятся на значительно более высоком уровне, чем у непривитых, пишет medicalxpress.com.
Исследователи также обнаружили, что изученные ими Т-клетки распознают и помогают защитить от дельта-варианта SARS-CoV-2, вируса, вызывающего COVID-19. По данным Центров США по контролю и профилактике заболеваний, дельта-вариант - в настоящее время преобладающий штамм SARS-CoV-2 в Соединенных Штатах - вызывает больше инфекций и распространяется быстрее, чем более ранние формы вируса.
Результаты исследования были впервые опубликованы в Интернете 25 октября 2021 года в журнале Clinical Infectious Diseases.
«Предыдущие исследования показали, что гуморальный иммунный ответ - когда иммунная система циркулирует нейтрализующими вирусы антителами - может снизиться через шесть месяцев после вакцинации, тогда как наше исследование показывает, что клеточный иммунитет - когда иммунная система напрямую атакует инфицированные клетки - остается сильным», говорит старший автор исследования Джоэл Бланксон, доктор медицинских наук, профессор медицины Медицинской школы Университета Джона Хопкинса. «Сохранение этих вызванных вакциной Т-клеток, наряду с тем фактом, что они активны против дельта-варианта, имеет важное значение для руководства разработкой вакцины против COVID и определения потребности в бустерах COVID в будущем».
Чтобы достичь этих результатов, Бланксон и его коллеги взяли кровь у 15 участников исследования (10 мужчин и 5 женщин) трижды: до вакцинации, через семь и 14 дней после введения второй дозы вакцины Pfizer/BioNTech или Moderna и через шесть месяцев после вакцинации. Средний возраст участников составлял 41 год, и ни у одного из них не было доказательств предшествующей инфекции SARS-CoV-2.
CD4 + Т-лимфоциты получили свое прозвище Т-хелперы, потому что они помогают другому типу клеток иммунной системы, В-лимфоцитам (В-клеткам), реагировать на поверхностные белки - антигены - на такие вирусы, как SARS-CoV-2. Активируемые CD4 + Т-клетками, незрелые В-клетки становятся либо плазматическими клетками, которые вырабатывают антитела, чтобы пометить инфицированные клетки для удаления из организма, либо клетками памяти, которые «запоминают» биохимическую структуру антигена для более быстрого ответа на будущие инфекции. Следовательно, ответ CD4 + Т-клеток может служить мерой того, насколько хорошо иммунная система реагирует на вакцину и обеспечивает гуморальный иммунитет.
В своем исследовании Бланксон и его коллеги обнаружили, что количество хелперных Т-клеток, распознающих спайковые белки SARS-CoV-2, было чрезвычайно низким до вакцинации - в среднем 2,7 пятнообразующих единиц (SFU, уровень которых является мерой Частота Т-клеток) на миллион мононуклеарных клеток периферической крови (PBMC, идентифицируемых как любые клетки крови с круглым ядром, включая лимфоциты). Между 7 и 14 днями после вакцинации частота Т-лимфоцитов выросла в среднем до 237 SFU на миллион PBMC. Через шесть месяцев после вакцинации уровень немного снизился до среднего значения 122 SFU на миллион PBMC - частота Т-клеток все еще значительно выше, чем до вакцинации.
Через шесть месяцев после вакцинации исследователи изучали способность CD4 + Т-клеток распознавать спайковые белки на вершине дельта-варианта SARS-CoV-2. Они обнаружили, что количество Т-клеток, распознающих дельта-вариантный спайковый белок, существенно не отличается от количества Т-клеток, настроенных на белок исходного штамма вируса.
Хотя исследование было ограниченным из-за небольшого числа участников, Бланксон считает, что оно определяет области, заслуживающие дальнейшего изучения.
«Устойчивое распространение Т-клеток в ответ на стимуляцию спайковыми белками, безусловно, свидетельствует о необходимости проведения дополнительных исследований, чтобы показать, что бустерные инъекции действительно увеличивают частоту циркуляции в крови Т- клеток, специфичных для SARS-CoV-2 », - говорит Бланксон. «Дополнительным бонусом является обнаружение, что этот ответ также, вероятно, силен для дельта-варианта».
Наряду с Бланксоном членами исследовательской группы Johns Hopkins Medicine являются ведущий автор исследования Безавит Вольдемескель и Кэролайн Гарлисс.
Авторы не раскрывают финансовую информацию или информацию о конфликте интересов.