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Как понять, что вам нужна ревакцинация от коронавируса?

6:30:1411/17/2021,Ли Бисон, Университет Джорджии
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Некоторые эксперты в области здравоохранения сомневались, следует ли расширять доступ к бустерной вакцине для всех из-за неопределенности, связанной с долгосрочной эффективностью вакцин в предотвращении заболевания.

Вакцинированные участники показали более высокий уровень нейтрализующих антител. Фото: Pixabay
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Если вы сделали прививки от COVID-19 ранней весной, ваши антитела, скорее всего, уменьшаются. Но, согласно новому исследованию Университета Джорджии, вам не стоит беспокоиться об этом.

«В целом уровни антител снижаются, но их способность защищать от инфекции - нет», - сказал Тед Росс, ведущий автор и директор Центра вакцин и иммунологии UGA. «Качество остается, даже если общее количество снизилось», пишет medicalxpress.com.

Исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Immunology 's Vaccines and Molecular Therapeutics, показало, что вакцинация приводит к значительно более устойчивому иммунному ответу, чем у людей, заразившихся коронавирусом естественным путем.

Вакцинированные участники показали более высокий уровень нейтрализующих антител, которые служат для обнаружения вирусов и предупреждают иммунную систему организма при заражении. Антитела этих людей также были более эффективны при связывании с вирусом, что не позволяло ему цепляться за клетки и инфицировать их.

Кроме того, исследование показало, что для большинства людей, инфицированных этим вирусом, одной вакцины Moderna или Pfizer было достаточно, чтобы сделать их полностью невосприимчивыми к коронавирусу. Однако для некоторых может потребоваться полная защита обоих выстрелов, и в настоящее время нет способа сказать, кто это делает, а кто нет. Поэтому Росс рекомендует всем, даже тем, кто переболел COVID-19, сделать вторую прививку. «Вам не повредит получить второй», - сказал он.

Исследование является частью крупномасштабной многолетней программы эпиднадзора с более чем 3100 участниками в возрасте от 18 до 90 лет. Они сдают образцы крови и слюны каждый месяц, чтобы исследователи могли отслеживать их иммунный ответ на вакцинацию или естественную инфекцию.

«Вывод состоит в том, что даже если количество антител уменьшается, качество этих антител по-прежнему защищает вас от тяжелых заболеваний и госпитализации», - сказал Росс, который также является профессором Колледжа ветеринарной медицины UGA . «Люди были обеспокоены тем, что если у вас будет снижаться уровень антител, вы снова станете восприимчивыми к вирусу. Но сейчас, похоже, для большинства людей это не так».

Кому нужна ревакцинация от COVID-19?

CDC недавно рекомендовал бустерные прививки для пожилых людей, людей с сопутствующими заболеваниями и людей, которые работают или живут в условиях повышенного риска, если они получили вакцины Moderna или Pfizer шесть или более месяцев назад. Агентство также поощряет ревакцинацию для всех, кто получил одноразовую вакцину Johnson & Johnson / Janssen от COVID-19.

Некоторые эксперты в области здравоохранения сомневались, следует ли расширять доступ к бустерной вакцине для всех из-за неопределенности, связанной с долгосрочной эффективностью вакцин в предотвращении заболевания.

Но людям, которые были вакцинированы весной и не имеют права на ревакцинацию, не стоит паниковать.

«Сейчас я не знаю, что произойдет через полгода или еще 12 месяцев, но прямо сейчас, если вы были вакцинированы весной, у вас все еще должны быть защитные антитела», - сказал Росс. «Пожилые люди, как правило, быстрее теряют свой иммунитет. Мы видим это и при гриппе. Вот почему им нужно снова пройти вакцинацию. Молодые люди могут дольше сохранять иммунитет».

При этом, если вы имеете право на бустер, сделайте это.

«Я считаю, что если вам предложат, вы должны его получить. Это не повредит вам», - сказал Росс. «И, к сожалению, здесь, в США, многие вакцины выбрасываются из-за того, что срок их годности истек. К сожалению, мы не отправляем их по всему миру другим людям, которые в них нуждаются, но если альтернатива - их выбросить прочь, я говорю получить бустер выстрел.»

Помимо получения серии вакцин против COVID-19, социальное дистанцирование и ношение масок по-прежнему являются одним из наиболее важных способов остановить распространение болезни.

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коронавирусCOVID-19антитела вакцина
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