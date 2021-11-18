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День Ионы: мечтающим о муже девушкам нужно на заре 18 ноября разбросать безделушки и монетки вокруг дома

1:00:2811/18/2021,София Мальцева
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Молодые невесты разбрасывали монетки во дворе, чтобы пришел жених.

Девушка с самого утра выпивала стакан молока и мед, а потом шла во двор. Фото: Pixabay.com

День святого Ионы отмечается во всех православных храмах 18 ноября. В народе этот праздник не менее почитаем и празднуется со всеми присущими ему обрядами, ритуалами, традициями.

Святой Иона

Святой архиепископ Иона занимался обустройством и организацией приютов для сирот и обездоленных. Верующие люди его считали великим чудотворцем, и даже после смерти в 15 веке, его мощи сохранили удивительную силу - к ним приходили за исцелением, и чтобы прогнать неудачи.

Традиции дня Ионы

По народной традиции, день Ионы считался временем, когда можно призвать свою вторую половинку. Поэтому такой случай девушки не упускали, совершая ритуал привлечения жениха. Молодые невесты разбрасывали монетки во дворе, чтобы пришел жених, а также просили святого о скорой встрече с хорошим человеком и богатую торжественную свадьбу.

Также читали заговор и совершали обряд: из сухой метлы, которой подметали во дворе, вытаскивали прутик и подкладывали его рядом с порогом. Затем приглашали к себе будущего жениха в избу, который переступал прутик. И когда парень переступал его, девушка прятала прутик, чтобы потом на нем прочесть заговор:

«Если веник без листьев не метет, то и суженый без меня пусть грустит. Пусть не спит, а только по мне сохнет».

А когда девушка шла в баню, то била себя этим прутиком по плечу.

Чтобы был успешный брак, девушка с самого утра выпивала стакан молока и мед, а потом шла во двор и шепотом произносила: “ Белое молоко и чистое, как мое благополучие в браке. Мед сладкий, пусть и наша жизнь будет гладкой”.

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традициипраздникидень Ионыприметы 
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