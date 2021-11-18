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Украина заплатит $30 за вакцинацию от коронавируса каждому: смертность достигла рекордных цифр

7:30:4611/17/2021
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Власти обвинили недавний рост числа новых случаев заболевания в широко распространенном нежелании населения проходить вакцинацию.

Во вторник Украина сообщила о 838 случаях смерти от COVID-19. Фото: Pixabay

Украина сообщила о рекордных ежедневных смертях от COVID-19 во вторник, поскольку власти пытаются повысить уровень вакцинации в стране на фоне роста числа коронавирусных инфекций.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал в понедельник заплатить по 1000 гривен (38 долларов) каждому украинцу, который будет вакцинирован. По заявлению властей, украинцы могут получать свои платежи с 19 декабря, пишет medicalxpress.com.

«На эти деньги можно будет приобрести членство в тренажерном зале или фитнес-клубе, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал или выставочный центр или купить билеты для внутренних поездок», - сказал Зеленский в видеообращении, размещенном в Facebook.

Правительство планирует выделить 3 миллиарда гривен (113,8 миллиона долларов) на программу мотивации в этом году и столько же в 2022 году.

Во вторник Украина сообщила о 838 случаях смерти от COVID-19, в результате чего число погибших от пандемии в стране, насчитывающее около 41 миллиона жителей, достигло 77 985 человек.

Хотя в Украине доступны четыре вакцины против коронавируса - Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Sinovac, - на данный момент вакцинировано только 19,8% населения, что является одним из самых низких показателей в Европе.

Власти обвинили недавний рост числа новых случаев заболевания в широко распространенном нежелании населения проходить вакцинацию. Чтобы вакцинировать больше людей, правительство потребовало, чтобы учителя, врачи, государственные служащие и другие группы рабочих прошли полную вакцинацию к 1 декабря.

Правительство также начало требовать доказательства вакцинации или отрицательных результатов тестов при посадке в самолеты, поезда и междугородние автобусы.

Новые правительственные постановления и ограничения породили черный рынок поддельных документов о вакцинах. Поддельные сертификаты о вакцинации продаются за сумму, эквивалентную 100-300 долларов, и были сообщения о поддельной версии правительственного цифрового приложения, которое поставляется с установленными поддельными сертификатами.

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Почему не хотят люди колоть вакцину от коронавируса?

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