Качество вегетарианской диеты может влиять на психику: чего следует избегать?

Не все веганские и вегетарианские диеты являются здоровыми, и одним из последствий низкокачественной растительной диеты может быть ухудшение психического здоровья.
Новое исследование показало, что мясоеды, предпочитающие обработанные пищевые продукты, более подвержены депрессии, чем их сверстники, питающиеся свежими продуктами.
Меган Ли, исследователь в области психиатрии питания из Университета Бонда, сказала, что результаты были значительными, учитывая растущую популярность веганского и вегетарианского образа жизни и распространение упакованных продуктов, ориентированных на эти рынки, пишет medicalxpress.com.
По ее словам, многие из продуктов содержат рафинированные растительные масла и рафинированное зерно, соль и сахар.
«Существует общее мнение, что соблюдение растительной диеты по своей сути является здоровым, но, как и любая диета, все зависит от того, что вы кладете в рот», - сказал доктор Ли, ведущий автор исследования.
«Веганы и вегетарианцы не едят автоматически кучу фруктов и овощей, потому что есть все эти продукты, которые полностью переработаны, полностью очищены. Люди могут непреднамеренно потреблять большое количество обработанной растительной пищи, что является известным фактором риска усиления депрессии».
В рамках исследования исследователи изучили качество диеты и психическое здоровье 219 веганов и вегетарианцев в Австралии.
Участников попросили заполнить анкеты, основанные на признанных показателях качества диеты и депрессии.
Было обнаружено, что те, кто придерживается диеты с высоким содержанием свежих фруктов , овощей, орехов, семян, бобовых и цельного зерна, подвержены более низкому риску депрессии по сравнению с другими веганами и вегетарианцами с низкокачественным питанием.
Доктор Ли сказал, что защитный эффект высококачественной диеты на растительной основе, вероятно, связан с присутствием сложных углеводов, клетчатки, пробиотиков и антиоксидантов, которые, как было установлено, уменьшают симптомы депрессии.
Но она сказала, что исследование показало, что переход на высококачественную растительную диету не является «лекарством» для тех, кто уже испытывает депрессию.
«Кажется, это больше защитная роль», - сказала она. «Наше исследование не показало, что растительная диета была лечением или лекарством для тех, кто уже находился в депрессии».
Веганы и вегетарианцы уже более уязвимы к депрессии, чем население в целом.
Доктор Ли сказал, что это может быть связано с их взглядами на жизнь и тем, что они, как правило, относятся к более молодой когорте, которая уже более восприимчива к проблемам с психическим здоровьем.
«Мы думаем, что это (предрасположенность к депрессии) может быть связано с тем, что веганы и вегетарианцы, как правило, более осведомлены о внешних проблемах - благополучии животных, проблемах окружающей среды - и их можно подвергнуть остракизму в обществе из-за их выбора диеты».
Возраст участников исследования составлял 18–44 года, что близко соответствует возрастной группе 15–44 лет, для которой самоубийство является основной причиной смерти в Австралии. Почти 14 процентов людей в этой возрастной группе сообщают о симптомах депрессии.
Исследование также содержит хорошие новости для мясоедов, стремящихся защитить свое психическое здоровье.
«Даже если мы мясоеды, мы все равно можем получить профилактическую и защитную пищу, потребляя больше фруктов и овощей», - сказал д-р Ли.
Более 2,5 миллионов австралийцев предпочли отказаться от мяса - около 12 процентов от общей численности населения.