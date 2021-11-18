18 ноября – день рождения Деда Мороза: какие подарки любит получать главный герой Нового года

Каждый год, 18 ноября, отмечается день рождения одного из самых любимых волшебников как детей, так и взрослых. В этот день родился Дед Мороз. Это молодая традиция — в 2021 году ей исполнится всего 16 лет.
С древних времен этот сказочный персонаж олицетворяет зиму и холод. Он получает письма от сотен миллионов российских детей, которые рассказывают ему о своих мечтах и желаниях, а также как вели себя весь год.
День рождения Дедушки – волшебника придумали дети. Однако синоптики говорят, что 18 ноября – это самый настоящий день рождения Мороза, потому что с этого дня на его родной земле – Великом Устюге начинается холодная и морозная зима.
Большой дом Деда Мороза находится в сосновом лесу. Поместье официально открылось для посетителей в 1998 году, поэтому туда приезжает 250 000 туристов. Усадьба открыта круглый год, однако торжества начинаются после дня рождения Деда Мороза.
По традиции в праздник создают специальный ящик для поздравительных посланий, которые может оставить любой желающий. Следуя традиции, на поздравления с днем рождения приезжают родственные волшебники: Дед Мороз с финской земли, Якутский Дедушка Мороз - Цишана, паккайне из Карелии, микулаша – зимний сказочник из Чехии.
Однако у нашего Деда Мороза есть отличительные черты от его коллег: его еловая шуба, у которой длина достигает щиколотку, расшита серебристыми звездами и снежинками. А шапка красная и с жемчугами. Мороз носит белые варежки и широкий белый пояс. А какие у него роскошные сапоги! Они высокие и с серебряным орнаментом, но в особую стужу он выбирает валенки.
Самое главное, он никогда не появляется без своего посоха – сделанного либо из серебра, либо из хрусталя, который помогает пробираться волшебнику через огромные сугробы.