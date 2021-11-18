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Полное солнечное затмение: точная дата в декабре 2021 года. Особенности уникального события. Можно ли днем проводить магические ритуалы

6:15:4811/17/2021
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В декабре жителей Земли ждет уникальное Солнечное затмение, которое завершит коридор затмений, начавшийся еще в ноябре.

Солнечное затмение образуется, когда Луна проходит между Солнце и Землей, перекрывая собой часть солнечного диска. Фото: Pixabay.com
Солнечное затмение образуется, когда Луна проходит между Солнце и Землей, перекрывая собой часть солнечного диска. Фото: Pixabay.com

4 декабря 2021 года в 10:32 по Московскому времени случится редкое и красивое Солнечное затмение. Оно продлится 1 минуту 54 секунды и завершит собой энергетически мощный коридор затмений, начавшийся еще в середине ноября. В целом наблюдать на небе Солнечное затмение жители России не смогут, однако его можно посмотреть в режиме реального времени на специализированных онлайн трансляциях.

За две недели до астрономического события люди могут почувствовать его влияние на свою жизнь. Многие становятся депрессивными, усталыми, впадают в состояние апатии или наоборот проявляют излишнюю агрессию. Раньше люди верили, что подталкивают на ошибки и подстраивают неурядицы злые духи, которые в период «солнечной тьмы» выбираются из потустороннего мира, обретая свободу. Чтобы минимизировать негативное влияние Солнечного затмения и перенаправить его на что-то полезное, необходимо в течение дня сохранять спокойствие и не воспринимать возникающие ситуации в отрицательном ключе, мыслить позитивными формами. Избегайте провокаций и старайтесь обдумать свои действия несколько раз перед тем, как принять важное решение.

Силой Солнечных затмений с давних времен пользовалось множество колдунов, магов и предсказателей. Мощнейшая энергетика редкого события позволяла открыть новые грани возможного, проводить множество обрядов и ритуалов, читать заговоры и даже предсказывать ближайшее будущее. Особенно опасными считаются порчи и проклятия, наложенные в период Солнечного затмения, поскольку благодаря неукротимой энергии астрономического события магически направленный на человека негатив запечатывается в его теле. Такие порчи крайне трудно снять самостоятельно, а человек, пострадавший от них, может резко измениться, ведь его дух будет сломлен и переполнен множеством отрицательной энергетики. Если вы новичок в мире ритуалов и обрядов, то воздержитесь от серьезных магических вмешательств в собственную судьбу и чью-то жизнь. Из-за неопытности вы можете обратить исключительно положительные намерения в проблемы для себя и окружающих.

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солнечное затмениезатмениекоридор затменийточная датадекабрь 2021
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