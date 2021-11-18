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17.11
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Аспирин для предотвращения сердечных приступов: стоит ли принимать?

8:30:3211/17/2021,от Университета Кентукки
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 В новом отчете указывается, что лекарство, отпускаемое без рецепта, может принести некоторым пациентам больше вреда, чем пользы.

Аспирин в низких дозах ежедневно после сердечного приступа или инсульта. 
Фото: Pixabay

Если вы ежедневно принимаете аспирин, чтобы снизить вероятность сердечного приступа или инсульта, вам следует проконсультироваться с врачом. В новом отчете указывается, что лекарство, отпускаемое без рецепта, может принести некоторым пациентам больше вреда, чем пользы, пишет medicalxpress.com.

Аспирин - болеутоляющее и разжижающее кровь, часто используется, чтобы уменьшить вероятность образования тромбов. Это неизменно оказывается полезным для тех, кто в анамнезе болел сердечными заболеваниями или уже перенес сердечный приступ, инсульт или закупорку других кровеносных сосудов. Однако препараты для разжижения крови также могут увеличить риск кровотечения и могут быть не столь полезны для людей без сердечных заболеваний или для тех, кто не полностью осведомлен о своем семейном анамнезе и индивидуальных факторах риска.

По данным Целевой группы профилактических служб США, взрослые в возрасте 60 лет и старше, принимающие аспирин ежедневно, имеют повышенный риск кровотечения, а у тех, у кого в анамнезе не было сердечного приступа, инсульта или других закупорок, этот риск кровотечения может перевесить пользу. от ежедневного приема аспирина. Может быть небольшая польза от приема аспирина для более молодых пациентов (в возрасте от 40 до 50 лет), особенно если у них низкий риск кровотечения, но подтверждающие данные становятся менее однозначными с возрастом.

Очень важно обсудить со своим врачом возможность приема или прекращения ежедневного приема аспирина. Важно знать вашу семейную историю и другие медицинские условия, чтобы ваш лечащий врач мог дать правильные и обоснованные рекомендации специально для вас.

Изменение рекомендаций Рабочей группы профилактических служб США не распространяется на пациентов, которые принимают (или которым было рекомендовано принимать) аспирин в низких дозах ежедневно после сердечного приступа или инсульта. К другим, кому можно порекомендовать ежедневный прием аспирина, относятся те, кто:


  • У вас высокое кровяное давление.
  • У вас высокий холестерин.
  • Болеете диабетом.
  • Есть другие заболевания, которые могут увеличить вероятность сердечного приступа или инсульта.

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аспиринсердечный приступтромбоз
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