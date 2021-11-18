Дефицит магния: как распознать у себя, суточная норма и где он содержится?

Крепкие кости, мощные мышцы и поддержание когнитивных способностей: магний выполняет множество важных функций в организме человека. Мы покажем вам, как распознать недостаток и как его предотвратить, пишет Focus Online.
Влияние магнияМагний является важным минералом для нашего тела, потому что он участвует в энергетическом обмене организма. Функции организма поддерживаются магнием: он необходим для связи между нервными клетками и мышечными клетками, для сердцебиения и других мышечных сокращений. Он также связывается с кальцием и фосфатом в наших костях и необходим для стабильности костей.
Последствия дефицитаУсиление судорог может указывать на перенапряжение мышц, а также на дефицит магния. Показателями также могут быть утомляемость и низкая температура тела.
Длительный дефицит может способствовать кальцификации кровеносных сосудов и почек . Магний, фосфат и кальций связаны в костях. Дефицит магния может снизить стабильность костей в долгосрочной перспективе. Результат: возникают переломы.
Люди с более высокими потребностямиСимптомы дефицита магния редко возникают в Германии, поскольку магний содержится в большом количестве продуктов.
К людям с повышенной потребностью относятся: конкурентоспособные спортсмены, люди с нарушением пищеварения, беременные и кормящие женщины.
Лекарства, понижающие артериальное давление или сливающие воду, могут привести к дефициту. Постоянное злоупотребление алкоголем также может привести к дефициту магния.
Предупредительные мерыДля приема магния необходима сбалансированная диета. Немецкое общество питания (DGE) определило следующие эталонные значения в день:
- Женщины от 25 лет и старше: 300 мг в день.
- Мужчины старше 25: 350 мг в день.
- Подростки / мужчины от 15 до 25: около 400 мг.
- Беременные: 310 мг в сутки.
- Кормление грудью: 390 мг в день.
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Продукты с магниемДля сбалансированного и здорового питания вы должны употреблять как можно больше различных свежих продуктов. Мы собрали для вас несколько продуктов, с помощью которых вы легко сможете удовлетворить свои потребности в магнии:
- шпинат.
- швейцарский мангольд.
- орехи.
- овсянка.
- зеленые овощи.
- фенхель.
- кунжут.
- кольраби.
- рыба.
При подозрении на дефицит магния стоит посетить семейного врача. Анализ крови можно использовать, чтобы определить, есть ли дефицит.
Также следует обсудить с врачом пищевые добавки, которые никоим образом не заменяют здоровое питание.
Магний после тренировки?Преобладала идея, что магний выделяется потом во время упражнений и его необходимо восполнить. Многие спортсмены принимают порошок магния после тренировки, потому что надеются, что он улучшит их физическую работоспособность.
Фактически, если вы потеряете 2 литра пота, потеет только 10 мг магния. Потеря магния может быть немедленно компенсирована полноценным приемом пищи.
Магний поддерживает физическую работоспособность, но не увеличивает ее. Таким образом, большее количество магния не означает большей производительности.
В принципе, люди, которые занимаются спортом по 45 минут два раза в неделю, не теряют столько магния, что им нужно помогать искусственно. Однако, если дефицит доказан врачом, всасывание магния через таблетки может иметь смысл.