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Грешно ли работать 18 ноября в день памяти святого Ионы?

1:30:2411/18/2021,София Мальцева
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Люди верили, что он сумел избавить их от мора из-за инфекционной болезни.

Когда он переступал ветку, то девушки быстро ее забирали. Затем шли в баню, где били ее свое правое плечо. Фото: Pixabay.com

18 ноября по православному календарю отмечается память святого Ионы, новгородского архиепископа, в детстве осиротевшего и усыновленного вдовой. Праведная женщина позаботилась о воспитании сына и отправила его учиться в школу.

Когда святитель Иона подрос, то отправился в монастырь, где ушел в монашество в Отенской пустыне, откуда его попросили приехать в Новгород, чтобы занять место епископа, из-за кончины святого Евфимия.

На этом посту Иона организовал множество приютов в Новгороде, куда приходили за помощью все обездоленные, вдовы, сироты. Люди верили, что он сумел избавить их от мора из-за инфекционной болезни. Иона прошелся крестным ходом, и сумел остановить болезнь, унесшую жизни более 250000 человек.

После смерти Иону причислили к лику святых. И тогда он не прекращал помогать людям. Когда к его гробу подходили и просили о чем-либо, то это происходило. Поскольку люди просили с самой большой верой в сердце и были уверены в силах святого. И многие люди именно по этой причине впоследствии уверовали во Христа.

В это день девушки гадали на жениха. Для этого брали сухую веточку и клали ее у порога дома, а затем ждали, когда возлюбленный зайдет к ним в гости. Когда он переступал ветку, то девушки быстро ее забирали. Затем шли в баню, где били ее свое правое плечо.

18 ноября строгого запрета на работу нет. По церковной традиции – это не запрещено. А по традиции, в этот день лучше всего заниматься рукоделием.

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