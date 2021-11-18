Грешно ли работать 18 ноября в день памяти святого Ионы?

18 ноября по православному календарю отмечается память святого Ионы, новгородского архиепископа, в детстве осиротевшего и усыновленного вдовой. Праведная женщина позаботилась о воспитании сына и отправила его учиться в школу.
Когда святитель Иона подрос, то отправился в монастырь, где ушел в монашество в Отенской пустыне, откуда его попросили приехать в Новгород, чтобы занять место епископа, из-за кончины святого Евфимия.
На этом посту Иона организовал множество приютов в Новгороде, куда приходили за помощью все обездоленные, вдовы, сироты. Люди верили, что он сумел избавить их от мора из-за инфекционной болезни. Иона прошелся крестным ходом, и сумел остановить болезнь, унесшую жизни более 250000 человек.
После смерти Иону причислили к лику святых. И тогда он не прекращал помогать людям. Когда к его гробу подходили и просили о чем-либо, то это происходило. Поскольку люди просили с самой большой верой в сердце и были уверены в силах святого. И многие люди именно по этой причине впоследствии уверовали во Христа.
В это день девушки гадали на жениха. Для этого брали сухую веточку и клали ее у порога дома, а затем ждали, когда возлюбленный зайдет к ним в гости. Когда он переступал ветку, то девушки быстро ее забирали. Затем шли в баню, где били ее свое правое плечо.
18 ноября строгого запрета на работу нет. По церковной традиции – это не запрещено. А по традиции, в этот день лучше всего заниматься рукоделием.