Сколько времени длятся самые приятные объятия и как располагать руки?

Ученые изучали уровень удовольствия от объятий разной продолжительности и стиля. Лучше всего обнимать от пяти до 10 секунд, но положение рук не имеет значения. Следует проявлять особую осторожность, чтобы избежать очень коротких объятий примерно на секунду.
Теперь необходимы дальнейшие исследования, чтобы выяснить, когда именно объятия становятся слишком долгими.
Новое исследование предполагает, что если вы хотите идеально обнять партнера, обнимите своего партнера где-то от пяти до 10 секунд и не беспокойтесь о положении рук, пишет MailOnline.
Психологи в Лондоне изучали, сколько удовольствия добровольцы получали от объятий разной продолжительности и ориентации.
Эксперты обнаружили, что более длинные объятия, от пяти до 10 секунд, были более приятными, чем очень короткие (одна секунда), но положение рук, похоже, не имеет особого значения.
Результаты показывают, что «следует проявлять особую осторожность, чтобы избежать очень коротких объятий», хотя исследователи не знают точно, когда объятие становится слишком долгим и неудобным.
Новое исследование может помочь разработать более дружелюбных роботов, которые, по их словам, получили менее положительную оценку после «слишком коротких» объятий.
Исследование было проведено учеными из Департамента психологии Голдсмитского университета Лондонского университета.
«Объятия - один из наиболее распространенных типов аффективных прикосновений, встречающихся в повседневной жизни», - говорят они в своей новой статье.
Однако мало что известно о факторах, влияющих на оценку и поведение при объятиях.
«Здесь мы стремились оценить, как будут оцениваться различные объятия и могут ли они повлиять на настроение».
В первом эксперименте 48 участников, все женщины, обнимали экспериментатора одну, пять или 10 секунд в двух разных стилях объятий - «крест-накрест» и «шея-талия».
В «крест-накрест» один человек кладет руку на одно плечо другого в диагональной ориентации, в то время как в «шее-талии» руки обнимаются над или под плечами партнера, обычно параллельно полу.
Крест-накрест - это, возможно, более близкие и интимные объятия, которые могут предшествовать поцелую, в то время как шея с талией более формальна.
Участникам завязывали глаза, «чтобы визуальная обратная связь не влияла на сенсорное восприятие».
После объятия участники сообщали, насколько «приятным», «возбуждающим» и «контролируемым» ощущался контакт.
Участников спрашивали об их настроении сразу после каждого объятия, а затем снова через три и шесть минут после объятий.
Результаты показали, что продолжительность объятий может влиять на ощущение объятий - односекундные объятия были оценены как менее приятные и менее контролируемые, чем пятисекундные и 10-секундные объятия.
Исследователи также не обнаружили разницы в оценке приятности между пятисекундными и 10-секундными объятиями, предполагая, что «может быть плато в приятности».
Участники отметили более сильное возбуждение сразу после объятия, по сравнению с тремя и шестью минутами после объятия.
Однако скрещивание рук не имело или оказывало лишь незначительное влияние на привлекательность и возбуждение - предположение, куда мы кладем руки, действительно не имеет значения.
Это фактически опровергло гипотезу исследователей до экспериментов о том, что объятия крест-накрест будут оцениваться как более приятные, чем объятия шеи и талии.
Во втором эксперименте исследователи обратились к 206 людям в кампусе Голдсмитса, чтобы они обнялись с человеком, с которым они общались.
После объятия исследователи попросили людей сообщить об эмоциональной близости с другим участником по шкале от 0 до 100. Они также отметили стиль и пол каждого человека, скрещивающего руки.
Интересно, что перекрестные объятия были наиболее распространенным типом стиля скрещивания рук, и разница в росте не оказывала существенного влияния на стиль объятий.
«Это удивительно, поскольку обнимать крест-накрест двух людей с разным ростом довольно утомительно», - отмечают эксперты в своей статье.
Разница в росте и эмоциональная близость не были существенно связаны со стилем скрещивания рук, в отличие от пола.
Объятия крест-накрест были более распространены между мужчинами, чем между женщинами или смешанными парами - возможность как знак уважения между двумя мужчинами, поскольку крест-накрест объятия ранее описывались как более эгалитарные.
Исследователи говорят, что необходимы дальнейшие исследования, чтобы определить, когда именно объятия становятся `` слишком долгими '', хотя исследование 2019 года с участием роботов показало, что слишком долгие объятия могут оставить хорошее впечатление.
Авторы из Пенсильванского университета обнаружили, что роботов считали «более общительными, заботливыми, счастливыми и утешительными» после слишком долгих объятий по сравнению с слишком короткими.
«Наши результаты об удовольствии от объятий согласуются с исследованиями, показывающими, что роботы оцениваются менее положительно после« слишком коротких »объятий, что указывает на то, что очень короткие объятия менее приятны, чем более длительные», - говорит команда Goldsmiths.
Их исследование было опубликовано в журнале Acta Psychologica .