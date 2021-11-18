17 признаков того, что вы настоящий алкоголик и что делать, если вас это волнует?

Алкоголик не всегда очевиден, и ваши собственные привычки могут даже соответствовать этому определению.
В двух словах, «действующий алкоголик» - это человек с опасным алкогольным поведением, который все еще может выполнять повседневные задачи. Не все, кто попадает в зависимость от алкоголя, проявляют очевидные признаки, такие как потеря работы или отношений.
Работающие алкоголики с большой вероятностью будут отрицать, что у них есть проблемы с алкоголем, потому что они часто сравнивают, насколько они стабильны по сравнению с типичным алкоголиком, говорит реабилитационная клиника Деламер, пишет The SUN.
Центр в Чешире обеспокоен тем, что его исследование показало, что каждый четвертый (22 процента) британец увеличил потребление алкоголя за последний год.
Больше всего экспертов беспокоят те, у кого уже были проблемы с алкоголем до пандемии Covid.
Специалист по лечению от наркозависимости Мартин Престон сказал: «Функционирующий алкоголик - это человек, который страдает алкоголизмом, но все еще может удерживать работу, играть роль в семье и большинству людей кажется, что он справляется.
Действующего алкоголика не всегда легко обнаружить. Те, кто страдает алкоголизмом, исключительно хорошо скрывают свое состояние.
Имея несколько очевидных негативных последствий, функционирующий алкоголик вряд ли захочет измениться, пока он чувствует, что у него еще есть время.
«Алкогольная зависимость - это хронический конец спектра расстройств, связанных с употреблением алкоголя, от которых нет лечения.
«Однако его можно успешно вылечить, и чем раньше будет начато лечение, тем лучше для человека и его близких».
Во время Недели осведомленности об алкоголе (15-21 ноября) г-н Престон выявил признаки действующего алкоголика.
ЗнакиВот общие признаки, наблюдаемые у людей с функциональным алкогольным расстройством:
- Частое опьянение и запах алкоголя.
- Потеря контроля над употреблением алкоголя.
- Спрятать алкоголь в незнакомых местах, например, в гараже, в офисе, в кустах или в машине.
- Пить между работой или назначениями или пить столько, чтобы поддерживать высокий уровень алкоголя, если они страдают алкогольной зависимостью.
- Частое запойное употребление алкоголя после выполнения повседневных обязанностей.
- Обоснование употребления алкоголя как способ расслабиться после работы, напряженного дня с детьми или в качестве награды.
- Становится раздражительным, тревожным, беспокойным и не может спать, если они не могут пить.
- Регулярное употребление алкоголя утром перед тем, как начать свой день, или в неурочное время дня, например, в обеденное время, чтобы избежать симптомов алкогольной абстиненции.
- Всегда пьет на светских мероприятиях и предварительно загружается перед посещением светского мероприятия.
- Избегать общественных мероприятий или мероприятий, не связанных с алкоголем.
- Алкоголь стал проблемой дома: они либо чрезмерно пьют дома в одиночестве, либо часами исчезают в пабе или баре сразу после работы.
- Заниматься оборонительной или легкомысленной реакцией, когда их бросают вызов алкоголю.
- Отрицание того, что они алкоголики, на том основании, что они все еще не работают или вовремя водят детей в школу.
- Чередование алкоголя и рецептурных таблеток, чтобы они могли действовать.
- Они могут стать беспорядочными, спонтанными, злыми или полностью изменить свой характер в состоянии алкогольного опьянения.
- Трудно вспомнить события, которые произошли в состоянии сильного алкогольного опьянения - после алкогольного обморока.
- Рискуя, они вполне могут ездить на работу или водить детей в школу, в то время как они все еще превышают лимит, установленный накануне вечером, или не выпивают утреннюю выпивку.
Что делать, если ты волнуешьсяЕсли у вас есть многие из вышеперечисленных симптомов, возможно, у вас проблемы с алкоголем.
Деламер говорит, что довольно легко диагностировать алкоголизм самостоятельно, если человек честно говорит о том, что он употребляет алкоголь, и задает себе следующие вопросы:
- Когда вы пьете, можете ли вы контролировать количество алкоголя, которое вы потребляете и пьете в умеренных количествах?
- Если вы хотите бросить или уменьшить употребление алкоголя, сможете ли вы и в состоянии поддерживать его?
Ответ «НЕТ» на оба этих вопроса означает, что человек страдает расстройством, связанным с употреблением алкоголя (AUD), которое он не может контролировать.
Если вы беспокоитесь о том, что вы пьете или кого-то еще, первым делом стоит обратиться к терапевту, сообщает NHS.
Они смогут обсудить доступные вам услуги и методы лечения после оценки ваших привычек к употреблению алкоголя с помощью скрининговых тестов.
Лечение обычно включает в себя консультирование и прием лекарств, которые помогут вам постепенно сократить потребление алкоголя и избежать симптомов абстиненции.
Есть также ряд благотворительных организаций, групп поддержки и частных клиник, которые могут помочь.
Что делать с любимым человекомЕсли вы обеспокоены тем, что кто-то, кого вы любите или о котором заботитесь, является здоровым алкоголиком, первое, что нужно сделать, - это заставить его признать, что у него есть проблема, с которой ему нужна помощь, - говорит Деламер.
В клинике есть следующие советы, как заставить функционирующего алкоголика принять помощь, если до этого он защищался.
- Выделите время, чтобы поговорить с ними, когда у них нет планов и они не слишком пьяны, чтобы понять, что вы хотите сказать, например, перед тем, как они начнут сильно пить.
- Часто бывает очень полезно поговорить с функционирующим алкоголиком об их алкоголизме после того, как они только что испытали негативные последствия, связанные с их употреблением алкоголя, потому что они могут испытывать угрызения совести.
- Независимо от их эмоциональной реакции, постарайтесь сохранять спокойствие и не спорить с ними. Вместо этого попробуйте проявить сочувствие и проявить заботу и поддержку.
- Объясните им, как их выпивка влияет на вас и других членов семьи. Приведите наглядные примеры того, когда их употребление алкоголя повлияло на вас и других или вызвало беспокойство, и как вы относитесь к их пьянству.
- Дайте им надежду, объяснив, что алкоголизм излечим.
Скажите человеку:
- признаки и симптомы действующего алкоголика.
- что алкоголизм с медицинской точки зрения признан как психическое, так и физиологическое заболевание, имеющее прогрессирующий характер.
- что человеку не обязательно терять все, чтобы ему поставили диагноз алкоголика.
- что многие негативные последствия - такие как потеря отношений, работы, уголовное преследование, психическое и физическое ухудшение - часто возникают по мере прогрессирования алкоголизма.
- что им не должно быть стыдно за то, что они страдают от болезни.
- что состояние, от которого они страдают, вероятно, встречается чаще, чем они думают, и что есть другие, которые страдают так же, как они.
- что люди, страдающие алкогольным расстройством, редко могут поправиться самостоятельно.
Если разговор идет хорошо, и человек признает, что у него есть проблема и ему нужна помощь, важно действовать быстро и без колебаний.
Это рассматривается как «окно возможностей» в зависимости и редко длится очень долго, прежде чем снова вернется отрицание.