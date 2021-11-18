Свадебные фотографы нашли три признака того, что брак не продлится долго

Свадебный фотограф делит Интернет после того, как поделилась теорией долголетия брака, и говорит, что есть три контрольных признака того, пройдет ли пара расстояние.
В видео TikTok под названием «3 признака того, что пара может расколоться» фотограф из Арканзаса Шайла Херрингтон передала теорию, которую она однажды услышала, когда работала со свадебным фотографом, у которого был более десяти лет опыта.
«Они сказали мне, что всегда могут сказать, продержится пара или нет. Мне было очень интересно услышать их теорию по этому поводу», — объяснила Херрингтон в начале своего 53-секундного клипа.
«Первый показатель — один из супругов сделает более трех семейных фотографий без другого супруга», — продолжила она.
«Этот вид имеет смысл для меня. Вы можете побыть вместе со своими мамой и папой, но выгнать их из более чем трех фотографий просто кажется немного подозрительным», пишет Fox News.
Херрингтон сказала, что второй красный флаг — это когда свадебная вечеринка избегает разговоров о другом супруге во время фотографий или тостов, что может означать, что «им не нравится» выбранный супруг.
«Последний показатель — один из супругов будет проводить больше времени с друзьями или семьей на приеме, а не со своим супругом», — заключил Херрингтон.
Херрингтон продолжила спрашивать своих последователей, согласны ли они с теорией из трех частей, и ответы были неоднозначными.
Несколько фотографов и разлученные партнеры согласились с тем, что теория может быть основана на истине.
«Свадебный фотограф здесь: YEP. ДА. YEEEEEPPPPP», — написал один из комментаторов.
Анонимный пользователь также согласился, написав: «Да. Мой бывший муж не проводил со мной времени на свадьбе, а его друзья даже не здоровались со мной».
«Я слышал, как другой фотограф сказал, что если один из супругов кидает торт в лицо другому, это хороший признак того, что это не будет длиться долго, потому что это коренится в унижении», — поделился другой комментатор.
Другие пользователи TikTok, которые не согласились с теорией или посчитали, что она не на 100% точна, обсудили свои мысли в разделе комментариев.
«Я думаю, что фотография надуманна, особенно если братья и сестры хотят сфотографироваться все вместе, родители и, возможно, бабушки и дедушки», — написал один из комментаторов. «Это может быть больше, чем 3».
Более снисходительный комментатор написал: «Последнее трудно, потому что вы также должны быть хорошим хозяином. Я провела всю свою свадьбу, бегая вокруг, чтобы убедиться, что все веселятся».
«Женаты 30 лет. Почти не видела его на свадьбе», — поделилась другой пользователь TikTok. «Мы уверены друг в друге. Не нужно цепляться!»
Херрингтон сказал Fox News, что большинство свадебных фотографов получают список семейных снимков до фактического дня свадьбы.
«Это включает в себя портретные комбинации, которые пара хотела бы сделать. (Выглядит так: Невеста + Жених + Ближайшие родственники невесты) Я никогда не отклоняюсь от этого списка ни на одной свадьбе», — написал Херрингтон в электронном письме. «Я думаю, что если список содержит кучу комбинаций, которые не включают одного из супругов, это может соответствовать первому показателю».
Она продолжила: «Большую часть времени первоначальный список, который мне дают, не включает комбинации без одного из супругов. Я бы сказал, что в большинстве случаев жених или невеста решат отклониться от этого списка в день свадьбы и могут попросить комбо, которые не включают другого супруга».
Херрингтон отметила, что она снимала свадьбы в течение пяти лет и видела, как только одна пара рассталась вскоре после того, как они связали себя узами брака.
«Я снимал их свадьбу в начале этого года, но я не заметил ни одного из показателей, которые я упомянул в этом видео», — отметил Херрингтон. «Я думаю, что в их случае они определенно были в фазе любви к щенкам, но как только они переехали вместе после свадьбы, они быстро обнаружили, что они не совместимы».