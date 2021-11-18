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С Днем рождения Деда Мороза! Снежные поздравления с душевной теплотой самому важному герою Нового года – Дедушке Морозу в праздник 18 ноября

12:15:5211/18/2021
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В 2005-м появилась традиция отмечать день рождения Деда Мороза. Дата 18 ноября была выбрана потому, что именно в этот день по статистике в Великом Устюге ударяют первые морозы.

С Днем рождения Деда Мороза!

С днем рождения поздравляем
Тебя, Дедушка Мороз!
Ты не старишься с годами,
Те же щеки, тот же нос.

И в глазах твоих смешинки
Радостью лучатся,
Нам на каждый Новый год
Ты приносишь счастье.

В день рождения, Дед Мороз,
Здоровья мы желаем,
И на Новый год тебя
В гости приглашаем.

С Днем рождения Деда Мороза!

Сказку в нашу жизнь принёс
Славный, добрый Дед Мороз.
Знают тебя все на свете,
Даже крошечные дети.
С днём рождения тебя
Поздравляет вся земля.
Детям подарил мечту,
Веру, радость, доброту.
Ты — волшебник, без сомненья!
И ещё раз − с днём рожденья!

С Днем рождения Деда Мороза!

Дед Морозу в день рожденья
Очень хочется сказать,
Быть в отличном настроеньи,
Никогда не унывать.

На своих лихих оленях По планете колесить, Счастье, радость и веселье Вечно детям приносить!

Стихи: Поздравок
Открытки: fresh-cards.ru

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