Что обязательно нужно сделать в Михайлов день 21 ноября каждому россиянину: позвать гостей и угостить холодцом

21 ноября православные верующие отметят важный церковный праздник — Михайлов день. Эта дата связана с главным ангелом Небесных сил — архистратигом Михаилом.
Михаил является военачальником сил света. Именно он руководил армией в битве с сатаной, одолев нечистое. Эта победа стала причиной появления меча на многих иконах с Михаилом. А сам меч стал символом защиты людского рода. В этот праздник каждый верующий может помолиться архангелу и попросить у него защиты. Но также существуют молитвы, которые необходимо читать ровно в 00:00, когда Михаил находится у геенны огненной. Считается, что в этот момент молитва за усопших способна спасти души грешников.
Что принято делать в Михайлов день?
В этот праздник существует ряд важных традиций. Во-первых, в Михайлов день принято молиться архангелу и посещать церковь. Считается, что искренняя мольба и отсутствие согрешений в этот день могут наградить верующего защитой Небес.
Также наши предки накрывали пышный стол, звали гостей и устраивали гуляния. Было принято угощать гостей холодцом, квасом и наливать на основное блюдо — борщ. За столом семья и друзья должны помириться, забыть о конфликтах и спорах и стать ближе. Поскольку в это время приходят холода, застолье лучше всего проводить дома, в тепле и уюте.
Запреты на 21 ноября:
Категорически запрещено ругаться, вступать в конфликты и споры. Это может не только навредить социальной и личной жизни человека, но и сказаться на молитве.
Если 21 ноября утром придут заморозки, быть добру. Считается, что в этот миг на землю спускается сам Михаил, уничтожая нечистое с помощью мороза.