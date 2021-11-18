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Что обязательно нужно сделать в Михайлов день 21 ноября каждому россиянину: позвать гостей и угостить холодцом

11:00:2911/18/2021
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В этот светлый праздник наши предки приглашали домой гостей и устраивали гуляния.

Архангел Михаил занимает ключевую позицию в иерархии ангелов. Фото: Pxfuel.com
Архангел Михаил занимает ключевую позицию в иерархии ангелов. Фото: Pxfuel.com

21 ноября православные верующие отметят важный церковный праздник — Михайлов день. Эта дата связана с главным ангелом Небесных сил — архистратигом Михаилом.

Михаил является военачальником сил света. Именно он руководил армией в битве с сатаной, одолев нечистое. Эта победа стала причиной появления меча на многих иконах с Михаилом. А сам меч стал символом защиты людского рода. В этот праздник каждый верующий может помолиться архангелу и попросить у него защиты. Но также существуют молитвы, которые необходимо читать ровно в 00:00, когда Михаил находится у геенны огненной. Считается, что в этот момент молитва за усопших способна спасти души грешников.

Что принято делать в Михайлов день?

В этот праздник существует ряд важных традиций. Во-первых, в Михайлов день принято молиться архангелу и посещать церковь. Считается, что искренняя мольба и отсутствие согрешений в этот день могут наградить верующего защитой Небес.

Также наши предки накрывали пышный стол, звали гостей и устраивали гуляния. Было принято угощать гостей холодцом, квасом и наливать на основное блюдо — борщ. За столом семья и друзья должны помириться, забыть о конфликтах и спорах и стать ближе. Поскольку в это время приходят холода, застолье лучше всего проводить дома, в тепле и уюте.

Запреты на 21 ноября:

Категорически запрещено ругаться, вступать в конфликты и споры. Это может не только навредить социальной и личной жизни человека, но и сказаться на молитве.

Если 21 ноября утром придут заморозки, быть добру. Считается, что в этот миг на землю спускается сам Михаил, уничтожая нечистое с помощью мороза.

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гостиобычаи и традицииМихайлов день
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А как часто вы молитесь архангелу Михаилу?

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